µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢Íèµ¨´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡È¥ê¥»¥Ã¥È¡É¡¡¡Ö´¶³Ð¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×£±¤«·î´ÖµÙÍÜ¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìó£±¤«·î´Ö¤òµÙÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç»³ºê¤é¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÈèÏ«¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÍèÇ¯¤Ë»ý¤Á±Û¤¹¤è¤¦¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´¶³Ð¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤µÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïµ¡³£À½ÉÊ¤òÊ¬²ò¡¢À¶ÁÝ¤·ºÆ¤ÓÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÀÇ½¤òÌá¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£º£µ¨¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤ÈÄãÌÂ¡£¡ÖµÙ¤á¤ëÁª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¤Þ¤¿¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤¿¡££±£±·îÈ¾¤Ð¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç£±¤«·îµÙ¤á¤¿¤é¡×¤È²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ï£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Îºå¿À¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Î¥µ¥è¥Ê¥é£²¥é¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Î£±»î¹ç¤Ë¡¢ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö»ø¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ë¶¯²½»î¹ç¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¡¢Íèµ¨Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë