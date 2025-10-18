２人で計３９キロ減のダイエットに成功したことを明かし、話題になったコンビの衣装姿が公開された。

お笑いコンビ「おかずクラブ」の公式インスタグラムでは、１８日までにスタイリストが「先日放送だった『千鳥かまいたちゴールデンアワー』の衣裳です！」と投稿。「今回は『ダイエットはつらいよ大賞』でした！おかずクラブのお二人も、１週間のダイエットに挑戦してました！！」とし「ダイエットって永遠の課題ですよね〜」としみじみ。

オカリナは「袖のデザインが可愛いのよ〜」というオレンジシャツに白のパンツを合わせたコーデ。ゆいＰはメッシュトップスにＴシャツを重ね着し、「今くらいの季節は、長袖だとスタジオは暑いし…でも、放送時期的に半袖は…って時にメッシュトップスは重宝します！」と説明した。

この投稿には「可愛いーっ」「センスがいいですね」「やっぱり派手色似合います」などの声が寄せられている。

おかずクラブの２人は目標達成できなければ丸刈りという条件で昨年１月から減量を開始し、ダイエットの結果を昨年末にＹｏｕＴｕｂｅで報告。ゆいＰは半年で約２４キロの減量を達成、オカリナも約１５キロ減量に成功と２人で計３９キロのダイエットを完遂した。また、ゆいＰは２０２０年にも自己最高体重１２１キロから３６キロの減量に成功したことが話題に。昨年１２月の日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」で見せたドレスアップ姿が「めちゃくちゃ痩せた」「めちゃ美人」と話題になった。