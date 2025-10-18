µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¡×º£µ¨ÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤â²ù¤¤¤Î»Ä¤ë¡È£··î¤Î»î¹ç¡É
¡¡µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢£Çµå¾ì¤ÇºÆ»ÏÆ°¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢½Ð¾ì£±£³£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤¬¡ÖÀ®ÀÓ¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤¬Âç»ö¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤ò¤«¤¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÎÎý½¬¹çÎ®Í½Äê¤è¤ê£´Æü¤âÁá¤¯Æ°¤½Ð¤·¡¢Ä«¤«¤é°ì¿Í¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ë¶áÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê£±ËÜ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÀÚ¤ÎËý¿´¤ò¸«¤»¤º¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀµÍ··â¼ê¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ç£±£µ£´°ÂÂÇ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ°ì¸À¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÉ¬»à¤Ë¡ÄÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£½ÐÎÝÎ¨¤Ï£³³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ê°ÂÂÇ¤ò¡Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â£³³ä£´ÎÒ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ë»î¹ç¤¬¡Ö·ë¹½¤¢¤ë¡×¡£Ãæ¤Ç¤â£··î£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ç¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó£²»àËþÎÝ¤Çº¸Èô¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££³Ç¯ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÁáÂ®¡¢Îý½¬¤«¤é¥±¡¼¥¹ÁÛÄê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿ÂÇ·â¤ò¼Â¹Ô¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¡×¤È¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Ï£¹ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç½ªÀï¡£Íèµ¨¤Ï¤³¤³¤¾¤Î°ìËÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¤¿¤¤¡£¡ÖµÙ¤à¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£´íµ¡´¶¤À¤±¤¬ÂÎ¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë