ºå¿À¡¦ÀÐ°æ ±ê¤Î£³Ï¢Åê¤Ç£²»àËþÎÝ»Â¤ê¡¡ÀèÈ¯¡¦ÍÚ¿Í¤Î¸å·Ñ¤¤¤Ç£°Éõ¡ÖÁ°¤Î²ó¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢ºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¤Û¤¨¤¿¡¢¶«¤ó¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò´Ó¤¯ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤ÈÄÁ¤·¤¯´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¸×¤¬¸Ø¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼£°¡£¤³¤ì¤¾É¬»¦»Å»ö¿Í¤Î£´µå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£±ê¤Î£³Ï¢Åê¤ÇÌµ½ý¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Î²ó¤«¤é½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ÐÈÖ¤ÏÆÍÁ³¤Ç¤â¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬²ó£±»à¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤¬Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤«¤é°ìÅ¾¡¢£³Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¸ÍÃì¤òº¸Èô¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤ÆÀÐ°æ¤ÎÌ¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¡£Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡££±µå¤Î¼ºÅê¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¶ÉÌÌ¡££µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅ´ÏÓ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾µå£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È£³µå¾¡Éé¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤µ¤ì¤¿¡££´µåÌÜ¤òÁ°¤ËºäËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò°Õ»×³ÎÇ§¡££²¿Í¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¡£Í·¤Óµå¤Ï¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¥×¤·¤¿¹â¤á£±µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ï¢Åê¤Ç£³Ï¢¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ç®Åê¤â¡¢»î¹ç¸å¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¡¢³ÎÎ¨¹â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£½éÀï¤Î²ó¤Þ¤¿¤®ÅÐÈÄ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²Ð¾Ã¤·¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£ÀÐ°æ¤¬¤¤¤ë¡Ý¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¡¢Ìµ½ý¤Î£Ã£ÓÆÍÇË¤òÆ³¤¤¤¿¡£