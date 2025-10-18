ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¡È¬²ó£±»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤Ç£Ã£Ó½éÀ±¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡ÖË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£³Àï¡¢ºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À£Ã£Ó½éÇòÀ±¡£ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£·²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£·Ã¥»°¿¶¤Ç£Ã£ÓÆÍÇË¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤È¤«ÉÔ°Â¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËµîÇ¯¤â¤è¤®¤ê¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡£¡È¥Î¡¼¥Î¡¼¡É¤Þ¤Ç¤¢¤È£µ¿Í¤Î²÷Åê¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤Î°Á÷µå¤«¤é£²»à»°ÎÝ¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Åû¹á¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤«¤éËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£»°²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ¾å¤È¥±¥¤¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢²ÜÌ¾¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»Í²ó¡£ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢º´Ìî¤ò£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈºÇÂ¿¤Î£µ¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇ¸å¤ÏÅû¹á¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈ¬²ó£±»à¤Þ¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂåÂÇ¡¦¾¾Èø¤ËÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È£³Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦¸ÍÃì¡£¡ÖµîÇ¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤ï¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÂè£²Àï¡£Æó²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¸ÍÃì¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£µ²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±µåÅê¤¸¤ëÅÙ¤Ëµ¯¤³¤ë¸×ÅÞ¤ÎÇï¼ê¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£²»à¤òÃ¥¤Ã¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£°£´µå¤Ç¹ßÈÄ¡£È¬²ó¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡×¤È¡¢ÈèÏ«¤È¤âÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£¸»î¹ç¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¡££¸»î¹ç°Ê¾å¤ÎÅÐÈÄ¤Ï£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè¡££±£°£°µå°Ê¾åÅê¤²¤¿¤Î¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤âÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡×¡£¸ÀÍÕ¤Ë¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡£Ã£Ó»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¡ª¥»³¦ºÇÂ¿¤Î£µ¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶¤¬»°²óÀèÆ¬¤ÎÀÐ¾å¤«¤é»Í²ó¤Îº´Ìî¤Þ¤Ç£Ã£Ó»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£²áµî£²¿Í¤ÏÀ¾Éð¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡Ê£²£°£±£³Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÂè£³Àï£¸¡Á£¹²ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡Ê£²£µÇ¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£ÓÂè£±Àï£²¡Á£´²ó¡Ë¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¡£