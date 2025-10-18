「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

リーグ覇者の阪神が４−０で２位のＤｅＮＡを下して３連勝とし、アドバンテージを含めて４勝となり、２年ぶり８度目の日本シリーズ進出を決めた。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。

（インタビュー）

−３連勝でＣＳ突破。

「少しお待ちいただけますか。ＤｅＮＡファンの皆さん本当にありがとうございました。セ・リーグのライバル球団と大変な戦いを今日までやってきました。まずは他球団のファンの方と選手とスタッフの方に一年間ありがとうございましたと言いたいです」

−３戦１１得点中、１０得点はクリーンアップ。

「ほんとにこれまでのドラフトに感謝ですね」

（囲み）

−佐藤輝が先制３ラン。

「打撃の方はタイガースらしい攻撃を仕掛けていくと、その中でどういうふうに動いて得点するかというバリエーションはいろいろとあるので」

−石井は３連投でピンチを切り抜けた。

「本人に聞いてあげてください」

−高橋の継投のタイミングは。

「状況に応じて。困るということはない。４−０ですから。困るということは、勝負どころでうちの強い投手が１年間、徐々に強くなってきましたから、チームとして」

−４つ勝つと。

「もう４つ、それしかないです」

−戦い方、準備は変わらないか。

「４つ取るという、それだけなので、それはもう天気と一緒。何か物事を動かさないといけないと思えば、そう考えるだろうし、そのままというのはダメでしょうね」