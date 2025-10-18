「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

セ・リーグチャンピオンらしい勝ちっぷりだ。阪神・藤川球児監督（４５）が「３つ取る」と今季最終戦で宣言した通り、鮮やかな３連勝でＣＳ突破。指揮官は勝利監督インタビューで喜びをかみしめた。

「選手たちがきっちり調整してくれたし、ファンの皆さまも我慢強く応援してくれた。３つ全て取れるとは思っていませんでした。連続でね！」

３試合に王者の強さが凝縮されていた。初戦は近本の三盗からチャンスを広げ、短期決戦の鬼・森下が決勝打。２戦目も森下がプロ初のサヨナラ弾でヒーローになった。そして３戦目は佐藤輝が初回に値千金の３ランを放ち、高橋も八回途中までノーヒットノーランの快投。攻撃だけでなく、守備、走塁も隙はない。

「クライマックスだけではなくて、シーズンに入る前から常に一歩ずつ準備をやってきたので、非常にスムーズに動いてくれました」

殊勲者には、坂本の名前を挙げた。ＣＳファーストＳを勝ち抜いてきたＤｅＮＡの勢いを「ゆっくりゆっくりと、坂本がうまくほどきましたね」と称賛。１０月２日のレギュラーシーズン最終戦からＣＳまで期間が空いたが、そんなブランクもチーム一丸ではねのけた。

２３日のドラフト会議を挟み、日本シリーズは２５日に開幕する。指揮官は「あと４つです！あと４つ取れば。日本シリーズ頑張ります！」とファンに再び約束。最高の結末を信じて、日本一のチームに仕上げていく。