¼é¸î¿À¤«¤éÀèÈ¯¤Ø¡¡¹Åç¡¦·ªÎÓÎÉÍù¤¬Íèµ¨ÀèÈ¯¤Ø¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤¬ÇÛÃÖ´¹¤¨·èÃÇ
¡¡¹Åç¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µÜºê¤Ç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ò»ë»¡Ãæ¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¡£±¦Éª¼ê½ÑÌÀ¤±¤Îº£µ¨¤Ï¡¢4¥·¡¼¥º¥óÁ´¤¦¤·¤¿¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ê¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î10¥»¡¼¥Ö¤Ç½ªÎ»¡£¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Å¬À¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¤ÎÇÛÃÖ´¹¤¨¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê»×¹Í¡¢ÊÑ³×´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£·ªÎÓËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡½¡½¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤ÇÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤òÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¡£À©µå¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢¡ÊÂ¿¤¯¤Î¡Ëµå¼ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤ë¤·¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¤¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÉü¸¢¤ò´ü¤·¤¿5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡£°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï5·î14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÆÊÔ¡£7·î°Ê¹ß¤ÏÎôÀª¤Ç¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î»þ¤Ï¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ªÈ×¤ÏÆ±ÅÀ¤ä1ÅÀÎôÀª¤Ç¤âÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î½àÈ÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤¬À¨¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊÅÐÈÄ¤¬¡Ë1½µ´Ö¤Ë1²ó¤È¤Ê¤ì¤ÐÄ´À°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¤«¤é4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼é¸î¿À¤òÁ´¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î½àÈ÷µ¡²ñ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉý¤ò¹¤²¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«¤«¤»¤¿¤¤°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È1ÅÀ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¡¢°ìµå¤¿¤ê¤È¤â´Å¤¯¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÀèÈ¯¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡»Ø´ø´±¤¬23Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿·ªÎÓ¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿9·î27Æü¡¢¼ã¼ê¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤ÇËÜ¿Í¤ËÂÇ¿Ç¤·¡¢Î»²ò¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅê¼ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤«¤é¡£Áí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖºßÀÒ»þ¤ËÀèÈ¯·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¼ã¥´¥¤¤â»²Àï¤·¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÍèµ¨¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë±¦ÏÓ¤¬¿·¶ÃÏ¤ò³«¤±¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕ½±¤Ë¤Ò¤È¶Ú¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡£
¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë