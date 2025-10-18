Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。10月18日（土）は、青森県の旅をお届けする。

今回は青森グルメを賭けたゲーム対決の後半戦。２つ目の青森グルメは、新感覚のりんごスイーツ「りんごピザ」だ。りんごをはじめ、ベリーソースやチーズ、ナッツの味がバツグンのハーモニーを奏でる絶品スイーツにメンバーのテンションもアップ！ しかし、食べられるのはゲームに勝った人だけ。りんごピザを賭けてメンバーが挑むゲームは「あっちこっちJOKER」。“あっちこっちカード”にジョーカーを加えて行うババ抜き対決で、最後に残った1人がグルメ没収となる。

ゲームが始まり、正門良規が１回で早々と上がると、「そういうとこちゃう？バラエティーに向いてへんて言われるの」と佐野晶哉が負け惜しみ！？ そんな佐野がゲームに負けると、末澤誠也がリベンジを提案する。２枚のカードのうち、ジョーカーを引き当てればりんごピザを食べられるが、佐野の策略に正直者の正門がまんまとハマる！

３つ目の青森グルメは、“津軽名物の濃厚ラーメン”の「津軽ラーメン」。メンバーが訪れた食堂では、豚骨と鶏ガラの白湯スープに３種類の煮干し出汁をブレンドした津軽ラーメンが味わえる。ここで挑むゲームは「こぼしちゃダメよ！コインチキンレース」。カードに書かれた数字の枚数のコインを、水が並々と入ったグラスに投入し、水があふれた人がグルメ没収となる。順番にカードを引き、コインを投入。すると末澤がチャンスカードを引き当てる。「一発芸をして、店主が笑ったら０枚、笑わなかったら５枚」と書かれたカードに末澤は渾身の顔芸を披露！ 店主を笑わせてクリアするが、２回目もチャンスカードを引いてしまい…！？

次に、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から引いたのは、「愛情たっぷり 甘くて丸―い〇〇〇」というカード。

訪ねたのは90年続くりんご園で、「食べた人を笑顔にしたい」というりんご愛にあふれる三代目が迎えてくれる。折しも、青森はりんごの収穫最盛期。収穫場に案内してもらい、りんごの収穫に初挑戦。「食べてみますか？」と、もぎたてを手で真っ二つに割る三代目の力技に仰天する。

実は、日本だけでもおよそ2000種類あるといわれるりんご。しかし、りんごの違いについてはあまり知られていない。そんな現状を嘆く三代目は「りんごの種類を理解して、広めてほしい」と依頼する。そこで、今回は４種類のりんごの特徴を覚えて、その魅力を教えてもらう。さらに、メンバーが４種のりんごの目利きに挑戦。正解できなかった佐野は三代目からのムチャ振りで、りんごに向かって甘酸っぱいセリフをささやく！？

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。TVerでも無料配信。