

品川区の「青物横丁」周辺を散策しました（筆者撮影）

この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。

今回歩いたのは品川区の「青物横丁」界隈。旧街道沿いの商店街にある古い定食屋には、外国人観光客がこぞって訪れ、街に新しい流れが生まれていた。

かつて1600軒の家が並んだ街

京急線の「青物横丁駅」は品川区南品川3-1-20にある。青物横丁は正式な地名ではなく、このあたり一帯の昔からの呼び名だ。江戸の終わり頃に、農家の人たちが青物野菜を持ち寄って売るようになった。やがてその数が増え、市場として栄えるようにもなった。そんなことから青物横丁と呼ばれるようになったようだ。

青物横丁商店街の一部は旧東海道に面している。東海道第一の宿場「品川宿」は現在の北品川駅から青物横丁付近にあった。江戸時代、この宿場は目黒川を境に、北と南に分かれていた。付近には1600軒の家が立ち並び、7000人がひしめき合うように暮らしていた。

品川宿は中山道の板橋宿、日光街道・奥州道中の千住宿、甲州道中の内藤新宿と並び、五街道の「四宿（ししゅく）」の一つとして栄えた。

ただ、近年は少し元気がない。商店街はどこもそうだが、大きな商業施設に押されて、昔からの商店街を利用する人が減っているのだ。今回私は、りんかい線の「品川シーサイド駅（品川区東品川4-12-22）」から歩き始めた。ここから青物横丁駅までは直線距離で600メートルほどだ。

青物横丁商店街で30年以上商売を続けているというある店主はこう語る。

「品川シーサイド駅ができてからは、人の流れが変わったねぇ。向こうに客を取られているのは事実ですよ。商店街の方は高齢化も進んでいるから、跡継ぎ問題も深刻でね、商売をやめてしまう人も増えています」



品川シーサイド（筆者撮影）



品川シーサイドフォレストの案内図（筆者撮影）

りんかい線の品川シーサイド駅がオープンしたのは2002年だ。駅は再開発地区の品川シーサイドフォレストに直結しており、すこぶる便利だ。

飲食は、ファストフードからちょっとしたレストランまで揃っているし、敷地内には大型のイオンも入っているので、日用のたいていのことはここで事足りる。近くにはタワーマンションの姿もちらほらあり、近代的な街の魅力は確かにある。

太鼓の音が”うるさい”

それでも、歩いてみて面白いのは旧街道沿いの商店街だ。今でも老舗の畳屋や食堂、自転車屋などがある。歴史的な背景のある地域なだけあって、古い建物も多く残っている。それを目当てにやってくる観光客も少なくない。

品川シーサイド駅を出て、北ふ頭橋の交差点を西に少し歩くと、旧東海道と交わる東海道南品川の交差点に行き着く。これをずっと北に向かって歩けば、JRの品川駅界隈に行き当たる。

「このあたりは2カ月に一度は何かしらのイベントをやっているんですよ。だからリピーター客もわりといるみたいだね」（前出の店主）

この日は「第三十二回 しながわ宿場まつり」が開催されていた。花魁道中も行われるとあって、海外からの観光客を含め、かなりの人出だった。青物横丁から旧東海道を品川駅に向かって歩くと、途中から品川宿場通り南会、北品川商店街へと続いている。それぞれの商店街が定期的に催しを開催するので、観光目的の人の目にはとまりやすい。

しかし、付近で行われる祭りに対する住民の思いも時代に応じて変わってきているという。

「祭りってお金がかかるでしょ。街がまだ多くの商店でにぎわっていたころは、祭りの運営のための奉納金も集まりやすかった。大口の奉納金は商店が中心だからね。それも年々減っているみたいだし、新しくできたマンションに越してくる人たちはそういうのには無関心なんですよ」

前出の店主はこう言って表情を曇らせて続ける。

「地域の祭りでは太鼓を乗せた神輿やなんかが出るんですよ。地元の小学生がこの太鼓を叩いてくれる。稽古が何カ月も前から始まるんだけど、その音がうるさいってクレームが入るんだ。そう言われてもねぇ。子どもたちは楽しみにしてるし。みんなして頭を悩ませてますよ（苦笑）」

新住民と旧住民の軋轢はここに限ったことではない。街の取材をしているとそこかしこで聞かれる問題で、どこも解決の道筋は見いだしていないのが現状のようだ。



「第三十二回 しながわ宿場まつり」で行われた花魁道中（筆者撮影）



街に貼り出された「第三十二回 しながわ宿場まつり」のポスター（筆者撮影）

東海道南品川の交差点からぶらぶら歩いている道すがら、気になる店を見つけた。店構えからしてかなり歴史が古そうだ。食事処「松林堂（品川区南品川2-17-31）」が開業したのは終戦後まもなくのこと。3代目の店主、佐藤幸弘さんに聞いた。

「うちは目の前がお寺（天妙国寺/品川区南品川2-8-23）でしょ。門前ということもあって、店を始めた当初は餅菓子や大福、団子なんかを売っていたんです。

今でも正月には餅を売るんだけど、最近はあんまり売れなくなっちゃいましたね。食べれば美味しいことはわかってもらえるんだけど、ほら、スーパーに売ってるパックの餅が安く手に入るようになったでしょ、あれに負けちゃうんだね」（佐藤さん）

ちょうど昼時だったので、私はさばの塩焼き定食（930円）を注文した。私は焼き魚といえばサバ派だ。上手に焼き上がったものであれば小骨まで食べてしまう。ここでいただいたサバもほとんど骨を残さずきれいに完食できた。

「ここらへんの旧東海道沿いの商店街は、場所によっていくつかに分かれているんですよ。それぞれが活発に活動しています。祭りやイベントのときは、各商店街が連携して進めるので、かなり盛り上がりますよ」（佐藤さん）

商店街は海外からの客が増えている

品川シーサイドができてからは、人の流れがそちらに奪われたと嘆くが、最近はインバウンド需要のおかげで、商店街には海外からの客が増えているという。

「街道沿いだから、昔ながらの建物がたくさんある。そういうのを見に来る人もけっこういますね。うちの店も海外のSNSで紹介されているらしくって、わざわざ探して来てくれるんですよ。レトロブームっていうのかね。日本人も海外からのお客さんもそういうのが好きなんですね。店内が外国人で埋まることもありますよ」（佐藤さん）



戦後まもなくから続く「食事処 松林堂」（筆者撮影）



松林堂の店内（筆者撮影）



この日のおすすめ「さばの塩焼き定食（930円）」（筆者撮影）



松林堂の目の前にある「天妙国寺」。祭りの提灯が掲げられている（筆者撮影）

松林堂を出て、街道沿いの商店街をさらに歩いた。地元の皆さんが言うように、古い構えの建物がそこかしこにある。街全体のトーンもその歴史に合わせて整えられている印象だ。「品川区立城南小学校（品川区南品川2-8-21）」は150年の歴史を持つ。

創立は1874年（明治7年）、現在の場所からほど近い「熊野山父母報恩院 常行寺（南品川2-9-18）」の敷地に開校した。その後生徒数が増え、教室が手狭になったことから、現在の場所に移った。外観は旧街道にふさわしく、黒壁で統一されている。



「品川区立城南小学校」の外観（筆者撮影）

校舎を見上げると、冒頭で紹介した某店主の言葉が思い返された。

「（祭り太鼓の）稽古が何カ月も前から始まるんだけど、その音がうるさいってクレームが入るんだ」

この小学校でも、そうした問題があるのかもしれない。

畳材料の卸業者も

そんなことを考えながら歩いていると、時代のかかった看板を掲げる商店が目に入った。青物横丁商店街を抜け、南品川商店街に入ってしばらく行った場所にある「佐古田商店（品川区南品川2-13-9）」は1917年（大正6年）の創業だ。

4代目代表の佐古田春実さんが話を聞かせてくれた。

「うちは畳材料の卸業者なんです。昔ながらのお家は今でも畳を使っているけど、新築のマンションなどは和室を作らない物件も増えています。だんだんと畳が使われなくなっているんですけど、その良さは今も昔も変わりません。

畳の文化を忘れてほしくなくて、畳にまつわる商品の小売を5年前に始めたんです。ここに来れば畳のことはなんでも分かる。そんな店にしていきたいと思っています」（佐古田さん）

店先には、イグサを使ったサンダルや玄関マット、畳縁を使ったハンドバッグや小物などが並んでいる。

佐古田さんの義弟・福島隆一さんは、街並みの変化についてこう語る。

「子供の頃にお年寄りから聞いた話だけど、ここらへんの旧東海道はもっと海に近かったらしい。店の裏に回って数十メートルほど行くと”元なぎさ通り”という道にたどり着くんです。昔はそこまで海だった。お祭りのときには、神輿を担いだまま海に入るという神事もあったらしい」（福島さん）

今ではすっかり街の風景が変わってしまったが、昔から住んでいる人たちの気風はそのままだ。

「祭りが好きで、みんな気さく。ひとことで表現すると“温かい街”ですね。下町的なコミュニケーションを求めているような人たちには住みやすい街だと思います」（佐古田さん）

祭りが行われているこの日は、街全体に活気があるように感じた。でも、平日はひっそりとしていると住民たちは言う。それが悪いというわけではない。

「観光客が増えすぎるのも考えものでしょ、にぎやかすぎても落ち着かないし、かといって静かすぎてもさみしい。この街は、そのちょうど真ん中くらいが似合ってるんですよね」（地域住民）

再開発の進むシーサイドと、旧東海道の面影を残す横丁。どちらも品川の今を形づくる両輪だ。便利さとぬくもり、その両方を求める人には、まさに「住むとちょっといい街」なのである。

街の様子



畳材料の卸と畳小物を扱う「佐古田商店」（筆者撮影）



佐古田商店の倉庫、背中は代表の佐古田春実さん「顔は恥ずかしいから後ろ姿だけね（本人談）」（筆者撮影）



佐古田さんの義理の弟 福島隆一さん（筆者撮影）



青物横丁商店街のすぐ近くにある「品川神社」（筆者撮影）



高台にある品川神社にはさらにこんもりとした富士塚「品川富士」がある。品川の霊峰として地域住民に親しまれている（筆者撮影）



品川富士の頂上からは街が一望できる（筆者撮影）



（末並 俊司 ： ライター）