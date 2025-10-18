NHKÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢µÈ²¬½¨Î´¤é½Ð±é·èÄê
¡¡12·î13Æü¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢¿û¸¶¾®½Õ¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢¾¾Èø¥¹¥º¥¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥²ー¥à¤Î²¦¹ñ¡Ù¡Ø±³¤ÈÀµÅµ¡Ù¡ØÃÏ¿Þ¤È·ý¡Ù¤Ê¤É¤Î¾®ÀîÅ¯¤¬¸¶ºî¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¡¢NHK¥É¥é¥Þ¡Ø17ºÍ¤ÎÄë¹ñ¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÈÅÄÎè»Ò¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëSF¥É¥é¥Þ¡£²ÐÀ±¤Ë10Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ææ¤Î¡ÈÊªÂÎ¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬Æ°¤½Ð¤¹ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë²»³Ú¹¥¤¤Î22ºÐ¡¦¥ê¥ê-E1102¤ò¡¢¹ñºÝ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¡¢ISDA¤ÎÆüËÜ»Ù¶É¤ËÅØ¤á¤ë¼ã¼ê¿¦°÷¡¦ÇòÀÐ¥¢¥ª¥È¤ò¿ûÅÄ¾Úö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ISDA²ÐÀ±Éû»Ù¶ÉÄ¹¤Î¥¬¥ì-J0517¡£²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¡¢²ÐÀ±°é¤Á¤ÇÃÏµå½Ð¿È¼Ô¤¬¹â°Ì¤òÀê¤á¤ëISDA ²ÐÀ±»Ù¶É¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²»Ù¶ÉÄ¹¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿Í¥½¨¤Ê¿ÍÊª¡£
¡¡´ß°æ¤Ï¡¢²ÐÀ±¤ÎºÇ¸Å¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¡¦¥³¥í¥Ëー¥¼¥í¤Î¤·¤¤¤¿¤²¤é¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Î³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Á¥Ã¥×¤ò±é¤¸¤ë¡£ÃÏµå¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ISDA¤¬²æ¤¬Êª´é¤Ç²ÐÀ±¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï¡¢ISDA·Ù»¡ÁÜºº´±¡¦¥Þ¥ë-B2358¤ËÊ±¤¹¤ë¡£²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¡¢²ÐÀ±°é¤Á¤ÇÍ¥½¨¤À¤¬¤ä¤ä¹Ô¤²á¤®¤¬ÌÜÎ©¤ÄÁÜºº´±¤Ç¡¢²ÐÀ±ºÇ¸Å¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥Ëー¥¼¥í¤Î³¹¤ä¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ISDA·Ù»¡ÁÜºº´±¤Î¥ß¥È-D5946¤òµÜÂô¤¬±é¤¸¤ë¡£¥ß¥È-D5946¤â²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¡¢²ÐÀ±°é¤Á¡£ISDA ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¿¦°÷¤Î¥¨¥êー¥È¤Ç¡¢º£¤Ï¥Þ¥ë¤ÎÁêËÀ¤ÇÉô²¼¡£·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤¤¬Æ¶»¡ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå¤Î¸Å¤¤±Ç²è¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¡¢¥¢¥ª¥È¤ÎÉã¤Ç±§Ãè¹ÛÊª³Ø¼Ô¤ÎÇòÀÐ·ÃÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¡£Çò°æ¤Ï¤«¤Ä¤Æ´ØÀ¾Íý²ÊÂç³Ø¤Ç¥ê¥¡¦¥«¥ï¥Ê¥Ù¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¡£22Ç¯Á°¤ËÆæ¤Î¡ÖÊªÂÎ¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´í¸±À¤ò¤º¤Ã¤È¥«¥ï¥Ê¥Ù¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊªÂÎ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ°ÊÍè¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂìÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡¦¿·À¤µª½ÐÈÇ¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼¡£¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¼Â¤ÏÇ®¤¤µ¼Ôº²¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢22Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç¤ª¤¤¿Ä¶¾ï¸½¾Ý¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¾Ã¤¨¤¿Ææ¤Î¡ÖÊªÂÎ¡×¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢¤º¤Ã¤È¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÂô¤¬Ê±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ISDAÆüËÜ»Ù¶ÉÄ¹¤Î¥¿¥¥Þ¡¦¥¹¥º¥¡£ISDA¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥¨¥êー¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¡£ISDA¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë²ÐÀ±Å±Âà·×²è¤Î»Ø´ø¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²ÐÀ±¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²ÐÀ±¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ì¼¡¦¥ê¥ê- E1102¤¬ÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÈ²¬¤Ï¡¢22Ç¯Á°¤ËÃÏµå¤ÇÆæ¤Î¡ÖÊªÂÎ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿²Ê³Ø¼Ô¡¢¥ê¥¡¦¥«¥ï¥Ê¥Ù¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¸å¤³¤ÄÁ³¤È¾ÃÌÇ¤·¤¿ÊªÂÎ¤¬¡¢²ÐÀ±¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ò¤¿¤¹¤éÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À±¤Ë¤¢¤ëµðÂç´ë¶È¡¦¥Û¥¨ー¥ë¼Ò¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢Æü¡¹²ÐÀ±¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë