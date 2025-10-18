「緊急事態だ」「韓国と日本が避けたい最悪のシナリオ」W杯４度の優勝の強豪国、ポット４入りの可能性に韓メディアは戦々恐々「死の組の可能性は依然として…」
日本代表は、北中米ワールドカップのポット分けでポット２が確定した。
だからといって、死の組を免れたとは言えず、油断はできない。ポット１には、アメリカ、メキシコ、カナダの開催国の他、FIFAランキング上位９か国が入る。
さらに、ポット３には欧州予選６連勝のノルウェーなどが、ポット４には欧州予選のプレーオフ勝者が名を連ねる。そのノルウェーにグループＩの首位を譲るのはほぼ確実なイタリアがプレーオフを勝ち抜けば、ポット４に組み込まれるのだ。
日本と同じくポット２入りが濃厚な韓国も、死の組に組み込まれる可能性があると同国のメディアは危惧している。
『スポーツ朝鮮』は「緊急事態だ。韓国と日本が避けたい最悪のシナリオ。死の組の可能性は依然として...ポット４の可能性急上昇」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ワールドカップの組み合わせ抽選でポット２に入る可能性が高い韓国と日本は、イタリアの状況に非常に不安を感じている」
「ポット２でも“死のグループ”を回避できるとは限らない。その要因はイタリアにあるＳ。現在行われている欧州予選では、強豪イタリアはグループＩで２位につけている。各グループ２位のチームはプレーオフに進出し、ヨーロッパプレーオフを勝ち抜いたチームはポット４に入る。どの国もイタリアは避けたいところだろう。イタリアのグループは“死のグループ”となる可能性が高い。ポット４のイタリアは絶対に避けなければならないチームとなるだろう」
W杯で４度の優勝を誇る強豪との同居、死の組入りの可能性に戦々恐々としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
