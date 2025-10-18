俳優の中尾明慶（37）が17日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。共演したお笑い芸人の“炎上”に対して思っていたことを伝えた。

番組冒頭、MCの千鳥・大悟はタイトルコール後にサブMCの芸人が紹介されると「このテーブルにもネジは使われてるからね」とコメント。これに相方・ノブも「ホント」とうなずき「てか、よく上向いて歩けてるね」と伝えた。

今回のサブMCはお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政。屋敷は9月21日にコンビのYouTubeチャンネルで「幻冬舎」編集者・箕輪厚介氏の発言を引用して一部で物議をかもしていた。これに対して大悟が「まだですか?自粛は」とイジると、屋敷は「自粛しないっす。俺、人の話しただけなんですよ」と説明した。

また「知らないですよね?みなさん、俺が炎上してるなんて」と共演者たちに尋ねた。すると、隣の席に座っていた中尾は「いやいや。何となくはやっぱり」と耳にしていることを明かした。屋敷の発言について「なんでこんなこと言うんだろう?と思いました」と思っていたことを告げた。

屋敷は「ちゃんと見てない!」とツッコミ「ちゃんと見てください!俺はYouTubeで見た話をYouTubeでしただけなんです」と訴えた。だが、大悟は「それは知らん。それ知らんもん」と首を横に振った。これには屋敷も「それ知らんやつが多すぎんねん!ちゃんと言うてください。俺は言ってないです」と本音を漏らしつつ「何であなたたち炎上しない?むちゃくちゃやのに」と、千鳥にぶちまけて笑いを誘った。

屋敷は9月21日にコンビのYouTubeチャンネルで「幻冬舎」編集者・箕輪厚介氏の発言を引用。「今って、例えば工場とかネジ作るとか“これって何の意味があるんだろう?って分からんまま働いている人が、ほとんどなんですって」といい、そういった人々が「“他人の人生が落ちることで生きている実感を得られる人も多い”って聞いて、なるほどねって」などと語り、一部で物議をかもしていた。