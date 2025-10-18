政府は17日、2025年度の文化勲章を歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（81）ら8氏に授与することを決めた。文化の発展に目覚ましい功績を挙げた人に贈られるもので、歌舞伎俳優では2022年の松本白鸚（83）以来、11人目の受章となった。「私が頂いていいのかなと、ありがたい気持ちでいっぱいです。私の子孫への置き土産というような気持ちですね。文化勲章の大事さ、質を落とさないように、これからなお一層精進します」と恐縮しながら喜びを口にした。

1949年に大阪・中座で片岡孝夫の本名で初舞台を踏み、人間国宝にまで上り詰めた。だが若手時代には仕事がなく廃業も考えた。「今でこそ、安定したお仕事を頂戴しておりますけれども、若い頃はこの仕事から去らないといけないかなという時期もありました。とにかくお仕事がない。生活のために他の仕事もあたってみましたけど、なかなかうまくいきませんでした。それもこれも今では楽しい思い出」と振り返った。

93年には大病を患い1年間舞台を休演。「仁左衛門を継ぐのが三男の自分でいいのか悩んでいた時に大病になった。一時は生死の境をさまよっていたようですけれども、その時に思ったのが、私が継ぐべき人間なら命が助かるだろうと。神さまが命をくださった責任感ですね。やはり舞台に立てた喜びがあった」と復帰までの心境をしみじみと語った。

印象に残る役には64年に初役で挑んだ「女殺油地獄」の河内屋与兵衛役と「源平布引滝 義賢最期」の木曽義賢を挙げた。「与兵衛役は私の出世作。これがある意味での私のスタートですね。そしてきゃしゃな私に線の太い役を付けてくれた義賢最期。でも役を挙げると納まらない。この辺で止めておこうか」と決め手を明かした。

次代を担う俳優たちに向けては「役を掘り下げる。せりふの裏までしっかりと自分でつかまないといけない」と金言を授けた。