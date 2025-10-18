ÃæÆü¡¡Åè´ð¹¨»á¤ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¾·¤Ø¤¤¤Ø¡¡³ÚÅ·¤ÇÌîÂ¼IDÌîµå¼õ¤±·Ñ¤®ÆüËÜ°ì·Ð¸³¡¢º£µ¨¥ä¥¯¥ë¥È¥Ø¥Ã¥É
¡¡ÃæÆü¤¬Íèµ¨¤Î1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Åè´ð¹¨»á¡Ê40¡Ë¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶á¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿³ÚÅ·¤ÇÌ¾Êá¼ê¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£13Ç¯¤ËÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿22Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤éÆ±¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á·óºîÀïÊäº´¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÀìÇ¤¤·¤ÆÂàÃÄ¡£¡Ö·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¡¢4°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¸»Õ¤ÇÌ¾¾¤Î¡ÖIDÌîµå¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Åè»á¤ò»²ËÅ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Åè»á¤Ï´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¡×¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þÅè¡¡´ð¹¨¡Ê¤·¤Þ¡¦¤â¤È¤Ò¤í¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃæµþÂçÃæµþ¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£¶¯¸ª¹¥ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ13Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È°ÜÀÒ¤·¡¢¥³¡¼¥ÁÊäº´·óÇ¤¤Î22Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£ÄÌ»»1441»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦240¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢315ÂÇÅÀ¡£¥ä¥¯¥ë¥È1·³¤Ç23Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼·óºîÀïÊäº´¡¢24Ç¯¤Ï¥Ø¥Ã¥É·ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢25Ç¯¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£