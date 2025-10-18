ロッテは17日、西岡剛氏（41）が1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。大塚明1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ（50）は本人からの申し出があり退団する。

西岡氏はサブロー新監督とともに05、10年の日本一に貢献。「監督が目指す“選手が主役のチームづくり”に、自分の全てを注ぎたい」など熱い思いをコメントに込めた。

サブロー監督は「僕の中では目玉」という言葉で新コーチへの期待を表現した。首位打者、最多安打、2度の盗塁王を獲得し、06年のWBCでも世界一に貢献。「打撃技術、走塁技術と、あとは勝ち運というか。できそうにないことを公言してやってしまう。そういうのが良いなと思って来てもらった」と説明した。合流は未定だが、大阪桐蔭の後輩である藤原は「凄い成績を残した方なので、いろいろ教わりたい」と心待ちにしている。

阪神退団後は独立リーグで選手兼任監督や総監督を務め、今年は解説者を経験。20年にはロッテ春季キャンプに「練習補助員」としても参加した。「これまで経験したこと、学んだことをチームに還元できるように」と西岡氏。サブロー監督は「あの頃のヤンチャな剛じゃない。良い方向に向いていけると思う」と自信を示した。（大内 辰祐）

≪ロッテ来年春季キャンプ地変更≫ロッテは17日、来年の春季キャンプ地を変更して実施すると発表した。1軍は1次キャンプを宮崎県都城市の都城運動公園、2次キャンプを沖縄県糸満市の西崎運動公園で実施。2軍は1次キャンプを沖縄県石垣市の中央運動公園、2次キャンプを都城運動公園で行う。1軍は08年から今春まで石垣市でキャンプインしていた。2軍は今春から都城市で行っており、1、2軍のキャンプ地を入れ替えた形となった。なお、キャンプの詳細日程は11月下旬に発表される。

≪益田練習合流≫通算250セーブにあと2と迫っているロッテの益田が秋季練習に合流した。これまでリハビリ組で調整を続けてきた右腕は早速、キャッチボール、ポール間走などに汗を流した。黒木投手コーチは「基本的にフィジカル的なことは同じ練習メニューをこなしてもらいます」と明言。投球練習に関しては「本人にヒアリングをしながら、何を取り組んでいくかとか、調整していきます」と説明した。