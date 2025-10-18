歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（81）が、文化勲章を受章することになり喜びを語りました。

仁左衛門さんは、2006年に紫綬褒章を受章。2015年には、重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定されました。そして2018年には文化功労者に選ばれました。

仁左衛門さんは、「お電話でお知らせくださったときは、“えぇっ”て思って、その時はもう有頂天になって“ありがとうございます”って“お受けさせていただきます”って喜んで、とりあえずお仏壇に父や母そして亡くなったきょうだいたちに報告したんですけど、正直申し上げまして落ち着いて考えたときに“私がいただいていいのかな”と。こういう家に生まれて、しかも自分が好きでやらせていただいてたことでこんなに大きな評価といいますか、いただけて幸せだなっていうのが実感ですね」と連絡を受けたときの心境を話しました。

また「文化勲章というものの大事さ、質を落とさないようにこれからなお一層精進して、多くの方々に長い歴史を持つこの歌舞伎に親しんでいただけるように努力しなければならないなっていうのが今の気持ちですね」とコメントしました。

仁左衛門さんは1949年、5歳の時、片岡孝夫で初舞台を踏みました。1993年には1年間病気で休演していましたが大病を克服し1994年に舞台復帰。そして1998年十五代目片岡仁左衛門を襲名。演目『女殺油地獄』をはじめ、父から継承し当り役といわれた『菅原伝授手習鑑』など数多くの作品に出演。75年以上、舞台に立ち続けています。

これまで、うれしかったこと・つらかったことについては、「今回の文化勲章をいただけることも最もうれしいことですし」と語りつつ、「舞台を勤めている時、お客様に受け入れられてる空気が伝わった時これはうれしいですよね。やはり役者って言うのはお客様に受け入れていただいて初めて幸せを感じる。つらかったことで言えば舞台に立てなかった時期ですね」と明かしました。

また、芸の継承で後進に伝えたいことについて、「やはり“役を掘り下げる”ということですね。先輩たちがこうしてらしたからその通りのやるっていうんじゃなくて、それより先を考える。私自身、いまだに発見があって“あ〜しまったなんでこんなことに気がつかなかったのかな”っていうことがたくさんありますからね。とにかく“これでいい”“できた”と思ってはいけない、その上を目指さないと」と語りました。

