保守と革新がしのぎを削った「５５年体制」を乗り越え、戦後５０年の節目に政権を担った。

長年の懸案にも取り組み、転換期に足跡を残した。

社会党の委員長として１９９４年から９６年まで、自民党、新党さきがけとの３党連立政権で首相を務めた村山富市氏が死去した。１０１歳だった。白く長い眉毛がトレードマークで、「トンちゃん」の愛称で親しまれた。

９３年に成立した非自民７党１会派による細川内閣に参加、後継の羽田内閣が倒れた後、政権復帰を目指していた自民党に担がれる形で首相の座に就いた。社会党の首相としては４７〜４８年の片山哲氏以来２人目だった。

冷戦期に保守を主導した自民、革新を率いた社会両党の連立は、一つの時代の終わりを象徴する出来事として世間を驚かせた。

村山氏は首相就任後、「日米安全保障条約の廃棄」や「自衛隊違憲」といった社会党の基本政策を百八十度転換させた。日米安保体制を堅持するとし、自衛隊は合憲だと表明した。

これにより、憲法９条を巡って自民、社会両党間で繰り広げられた論争は、一定の決着をみた。与野党が安全保障政策について現実的な議論を交わす、現在の政治状況の出発点となったのは、村山氏の功績だと言えよう。

ただ皮肉なことに、現実路線への転換によって社会党の独自性が薄れ、その後の党勢低迷や衰退を招く一因ともなった。

村山氏は、戦後の歴史認識を巡る問題にも向き合った。

９５年８月の終戦記念日に、過去の「植民地支配と侵略」に関して、「痛切な反省」と「心からのお詫（わ）び」を表明する戦後５０年の首相談話を発表した。

この「村山談話」の立場は、以後の歴代内閣が継承している。２０１５年の、戦後７０年に出された安倍首相談話でも言及された。日本政府の歴史認識の基盤となる重要な文書となっている。

１９９５年の阪神大震災では、初動対応の遅れが批判を浴びた。政府の危機管理体制の不備や、村山氏の指導力が問われ、災害対応に大きな課題を残した。

村山氏が首相の座にいたのは、多党化状況で政治が不安定化していた時期だ。石破政権が衆参両院で少数与党となっている現在の政治状況と共通点がある。

他党との立場の違いに苦悩しつつも妥協点を見いだした村山氏の政治姿勢は、現在の与野党にも教訓となるのではないか。