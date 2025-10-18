東京電力は柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に向け、全７基のうち、１、２号機の廃炉を検討する方針を表明した。

１０００億円規模の資金を新潟県に拠出する計画も提示した。

東電は地元の理解を得られるよう努力を尽くさねばならない。

柏崎刈羽原発は、２０１１年の東日本大震災後、全７基が運転を停止した。東電は、最も新しい６、７号機について１３年、原子力規制委員会に審査を申請し、１７年には審査に合格している。

東電ホールディングスの小早川智明社長は県議会で、まずは６号機の再稼働を目指すと説明した。踏み込んだ対応策を示したのは、再稼働の議論が大詰めを迎えていると判断したのだろう。

柏崎市は、７基が集中する現状に不安があると訴えており、１基以上の廃炉計画を明確にするよう求めていた。東電は、不安感の払拭（ふっしょく）に向けて、着実な廃炉の道筋を示していく必要がある。

柏崎刈羽原発で発電する安価な電気は首都圏に供給されるため、東北電力管内にある新潟では使われない。再稼働の利点を地元は実感しにくいのが実情だ。

巨額の資金を支援する異例の策を講じることにより、東電が企業誘致や雇用促進に貢献できることを示す狙いもあるのだろう。

再稼働に時間を要しているのは東電の度重なる失態が大きい。

２１年には、テロ対策の不備が発覚するなどして、規制委が事実上の運転禁止命令を出す事態にまで発展したからだ。

今月１日に発表された県民意識調査の中間結果で、東電が原発を運転することが心配、との回答がなお７割近くに上っている。東電は重く受け止めねばなるまい。

花角英世知事は、県民意識調査の最終結果を受け、１１月以降に再稼働の是非を決める方針だ。東電は、粘り強く再稼働の重要性を訴えていくことが大切になる。

国内の原発は震災後、１４基が再稼働したが、東電管内は全基が停止したままだ。福島の原発事故を起こした東電が、原発を再び動かすことには特別な重みがある。

ＡＩ（人工知能）時代の到来でデータセンターなどの電力需要は大幅に拡大する。柏崎刈羽原発は脱炭素の推進と電力の安定供給という両面で極めて重要だ。

国は今回、避難道の整備にかかる１０００億円超の費用を全額負担する方針を打ち出した。政府は国益の観点を踏まえ、再稼働の意義について理解が広がるようもっと前面に出るべきだ。