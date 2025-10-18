◇男子シニアゴルフツアーファンケル・クラシック第1日（2025年10月17日 静岡・裾野CC）

9月に70歳になった倉本昌弘（フリー）が7バーディー、2ボギーの67で回り、エージシュートを達成。首位に2打差の3位につけた。高橋竜彦（51＝ジャパンクリエイト）が65で単独トップ。大会3連覇が懸かる宮本勝昌（53＝シーミュージック）は3打差の6位発進となった。

古希とは思えないプレーで倉本が沸かせた。「ピンに近いところに行ってくれて、先週入らなかった3メートルぐらいのパットが入ってくれた」とシニアツアー16回目のエージシュートを振り返った。

JGTO副会長としても活動する中、健康でいられるのは「節制できるかどうか」という。食事では塩分を取り過ぎないことを心がけ、体のむくみもない。「優勝なんて無理。（60歳以上の）グランドシニア優勝を目指します」と笑ったが、若々しさは際立っていた。

《“師匠”倉本が刺激 高橋が首位発進》シニア2年目の高橋はショットがさえた。バーディーのほとんどが3メートル以内。「1Wは240〜250ヤードと距離が出ない」が、その分「第2打で頑張ればいい」と割り切って好スコアを出した。「一方的に師匠と思っている」という倉本の奮闘も刺激にした。ボードを見て「一緒に回りたい」と思って上がり4ホールで3バーディー。結果、倉本を2打上回った。65はレギュラー時代の15年以来。前週初めてトップ10に入ったばかりだが、勢いは続いている。