¸µ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ºûºê¾¡Ì¦¤µ¤ó¡¡¥¯¥Þ½±·âÈï³²¤«¡ÄÁ´½÷»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦¥ª¥Ã¥¡¼²ÅÄ»á¤ÏÎÞ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºûºê¾¡Ì¦¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×ÂåÉ½¤Î¥í¥Ã¥·¡¼¾®Àî»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ºûºê¤µ¤ó¤Ï¡¢´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç£±£¶Æü¸áÁ°¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥Èþ²¹Àô¤Î½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿ºûºê¤µ¤ó¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ä¼ê¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£·Æü¸áÁ°£¹»þ¤´¤í¤Ë¸½¾ì¶á¤¯¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºûºê¤µ¤ó¤ÏÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ç£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°£°£µÇ¯¤Ë¥¼¥í¥ï¥ó¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢£±£¸Ç¯£··î¤«¤é£²£°Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡££²£´Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥á¥¤¥ó¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»î¹ç¤òºÛ¤¤¤¿¡££²£µÇ¯£²·îËö¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¶È¤ò¼¤á¡¢Æ±£³·î¤ËËÌ¾å»Ô¤Ø°Ü½»¡£À¥Èþ²¹Àô¤Ç½¾¶È°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥Èþ²¹Àô¤Ïºûºê¤µ¤ó¤ÈµìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿´äËÜÏÂÍµ»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´äËÜ»á¤Ïºûºê¤µ¤ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç£²£°Ç¯£³·î¤«¤é¥¼¥í¥ï¥ó¤ò°ì»þ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò£é£Æ£Ä¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ºûºê¤µ¤ó¤Î£²Ç¯¸åÇÚ¤ÇÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ª¥Ã¥¡¼²ÅÄ»á¤Ï¡Ö½ä¶È¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤·¡Ø²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡£ËÌ¾å¤Î´äËÜ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë²¹Àô¤Ë¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Ç²ÈÂ²¤Ç°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ¾¿¦¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´½÷»þÂå¤«¤éÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤ë²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤¬¤Ä¤±¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¤µ¤µ¤ä¤ó¡¢¤µ¤µ¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Æ¡Ê°æ¾å¡Ëµþ»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ê°æ¾å¡Ëµ®»Ò¤µ¤ó¡¢¥¢¥¸¥ã¡Ê¥³¥ó¥°¡Ë¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£