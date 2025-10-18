¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ£²Ç¯ÌÜ¤ÇÂçÈôÌö¡¡ÂÇÎ¨£³³äÄ¶¡õÍ··â¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤³¤½Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£±ÎÒ¤ÈÂçÂæ¤Ë¾è¤»¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ç¤â¡ÖÀµÍ··â¼ê¡×¤È¤·¤Æ¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤¤¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊÂÇÎ¨¤¬¡Ë£³³ä¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ë¹½ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤»¤¿°ìÊý¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤ÏÂ³¤±¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÍèÇ¯¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£