写真左から、松尾崇氏、広瀬浩一氏、栗原絵里子氏、梅沢保雄氏

任期満了に伴う鎌倉市長選が１９日告示される。これまでに立候補を表明しているのはいずれも無所属で、５選を狙う現職の松尾崇氏（５２）と、いずれも新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）、同市議の栗原絵里子氏（５６）、造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）の４人＝表明順。４期１６年の松尾市政に対する評価や訪日観光客によるトラブルが深刻化しているオーバーツーリズム対策のほか、長年の懸案となっている庁舎移転問題が主な争点となりそうだ。投開票は２６日。

松尾氏は現庁舎の建て替えと同市深沢地区に新庁舎に整備する分散化案を掲げ「２拠点体制で災害リスクを減らす」と強調。新たなアリーナ整備や、観光税や宿泊税の導入も打ち出す。

広瀬氏は庁舎移転は現計画を白紙とした上で「新築改築は必要だが、市民の声を聞いて決めたい」とする。地方創生や防災対策などを掲げ「市民が幸せになる街をつくる」と訴える。

栗原氏は「現庁舎は国の構造耐震指標を満たしている」として現計画を撤回し、住民投票で移転の是非を問う。「市民の声を行政に反映する仕組みを」として自治基本条例制定を目指す。

梅沢氏は庁舎移転には「将来的な移転の必要性はあるが、議会が割れている状況では時期尚早」として現計画を一時中断する。荒廃した里山を再生するための緑基金創設を掲げる。

９月１日現在の有権者数は１４万９８５４人（男６万９８５０人、女８万４人）。