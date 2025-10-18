¡Ú¥»£Ã£Ó¡Û¶ÌºÕ¤·¤¿DeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¡Öºå¿À¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¸åÇ¤´ÆÆÄ¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¥ì¥¬¥·¡¼
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ï¡¢ºå¿À¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£°¡½£´¤Ç´°ÇÔ¡£ÄÌ»»£°¾¡£´ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤ÎºßÇ¤£µÇ¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Î°ì³Ñ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµî¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë°ì¸À¤º¤Ä¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢ÊÌ¤ì¤Î°®¼ê¡£ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÏÀÖ¤¯¤¦¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºå¿À¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢´ÆÆÄ¶È¤¬º£Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Ç¤¤Ï¼«¤é·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ÆÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£³¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÁêÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·èÃÇ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤«¤é¡¢¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤Ê¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¤È°ÖÎ±¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤Î¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿¡ÖÁ´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Î³ä¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£½é²ó¤«¤éÀèÈ¯¤·¤¿¥±¥¤¤¬º´Æ£µ±¤ËÀèÀ©£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÂÇÀþ¤Ï¹â¶¶¤ÎÁ°¤Ë£¸²ó°ì»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Ç¹Ê¤Ã¤¿ÁÀ¤¤µå¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄºîÀï¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£»°±º´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥¦¥Á¤ËÂÔ¤Æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿àÌµ¼ê¾¡Î®á¤ÎÌîµå¤ÇºòÇ¯¤Ï²¼¹î¾å¤Ç£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡ÖÈÖÄ¹Ìîµå¡×¤Î¸Â³¦¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ê¤ê¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç²õ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤½¤ÎÅÚÂæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÏÆâÉô¾º³Ê¤¬ºÇÍÎÏ¡£ÈÖÄ¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ÏºÕ¤±»¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
