¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ëà³°Æ»á»ØÌ¾¤Î¿¿°Õ¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¸¤¬¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë³°Æ»¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥àÂ°¤¹¤ë¡ÖÌµ½êÂ°¡×¤È³°Æ»Â°¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×¤ÎÎ¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÅÅ·âÏÂ²ò¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°Û¿§¤¹¤®¤ë¥¿¥Ã¥°¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð·â¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ï¤ËÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿³°Æ»¤È¥Ò¥í¥à¤Î´Ö¤Ë²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³Àº¬¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Îý½¬À¸»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Î½ÐÍè»ö¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤Î»ØÌ¾¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢³°Æ»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢£É£×£Ç£Ð¼è¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Çä¤¹¤ë²¶¤Î¼«ÅÁ¤Ë¾Ü¤·¤¯ºÜ¤»¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸½ÃÊ³¬¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ï³§Ìµ¡Ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Í¤ÎÆ»¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°Æ»¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂëÌÚ¡Ê¿®¸ç¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø³°Æ»¤À¤±¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤½¤Î»þ¤Î²¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ãç´Ö¤È¤·¤Æ°®¼ê¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Î¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï¡¢³°Æ»¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î¤Ë£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¼ÙÆ»¡Ë¤ò¼º¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó£¹Ç¯´Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ò¥í¥à¤Ï³°Æ»¤È¤Îà¿®Íê´Ø·¸á¤Ë¼«¿®¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ë°ÊÍè¤Î¡Ø£±¡Ü£±¡á£±¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Çµ¯¤³¤ë²½³ØÈ¿±þ¡Ä¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ä¤¢¤ÃÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°Æ»Ì´Æ»¡Ê¤²¤É¤¦¤à¤É¤¦¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ½êÂ°¤È£×£Ä¤Îº£¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö£×£Ä¤ÎÁÈ¿¥¼«ÂÎ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£×£Ä¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤È¤«¥Ô¡¼¥¹¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£²¶¤Ï¤â¤¦ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î°Û¿§¥¿¥Ã¥°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£