¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡³³¤Ã¤×¤ÁÂ³¤¯¤â¡Ä¾åÂôÄ¾Ç·¹¶Î¬¤ÎÇòÀ±¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê°ÕÌ£¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é°äº¨¤¬¡Ä¡×
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤Ê£±¾¡¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡Ê£±£·Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£¶¡½£°¤Ç´°¾¡¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£±¾¡£³ÇÔ¤È¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£¤¬£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£±Ã¥»°¿¶¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤â£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿·´»Ê¤Î£´ÂÇÅÀ¡¢¼çË¤¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤ÎÌò¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³èÌö¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£±¾¡¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÁê¼ê¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¹¥¤¡¼¥×ÇÔÂà¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤âÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç¸å¤Ï°ÂÅÈ´¶¤âÉº¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤¬¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸µÆ±Î½¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²¾¤Ë¾åÂô¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤ËÂ³¤£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ø¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¡Ù¤«¤é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÇÔÂà¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾×·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¤´¤í¤«¤éµåÃÄ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹çÁ°¤«¤éµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ø²¿¤È¤«º£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Èµ§¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤ÇÀ¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤È¾åÂô¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¤¢¤Î°ì·ï¡×¤â¡¢°ìµ¤¤Ë½ªÂ©¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ü¥¹¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤È¾åÂô¤Ï°ÜÀÒ¤ËÍí¤ß¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤Ë¤³¤ÎÆüÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾åÂô¤Ø¤Î°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÉôÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î²÷¾¡¤ÇÎ±°û¤ò²¼¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤Î£±¾¡¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÂç¾¡·à¤ÇÀÑÇ¯¤Î»×¤¤¤ÏÀ²¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡£µçÃÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤Ð¡Ö£±¾¡°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£