¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûºå¿À¤Ï¡ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇ¶¯¡×¡¡°ËÀª¹§É×»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Èµð¿Í£Ö£¹´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡ºå¿À¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£°¤Ç´°¾¡¡££³Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤á¤¿ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£´¾¡£°ÇÔ¤È¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÀª¹§É×»á¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥»£µµåÃÄ¤òÂà¤±¤¿ºå¿À¤ò¡ÖµåÃÄ»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢µð¿Í¤Î²«¶â´ü¤òÎ¨¤¤¤¿ÅÁÀâÅªÌ¾¾¤È¸×¤Î¸½»Ø´ø´±¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ËÀª¹§É×¡Ö¿·£É£Ä¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼¡×¡ÛÂè£±Àï¤Ï¶áËÜ¤Î»°Åð¤¬¶ÉÌÌ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾¡Éé¤Ç±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂè£²Àï¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¿¹²¼¤Î·àÅª¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¼çË¤¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£³Àï¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðºå¿À¤Î¶¯¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä£³Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤Î¥¥á¤ÎºÙ¤«¤µ¤â²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Îºå¿À¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¶¯¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±£¹£¸£µÇ¯¤ÎµÈÅÄÀ¯¸¢¡¢£²£°£°£³Ç¯¤ÎÀ±ÌîÀ¯¸¢¡¢£°£µÇ¯¡õ£²£³Ç¯¤Î²¬ÅÄÀ¯¸¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡°ì¸ý¤Ë´ÆÆÄ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÀï¤Ç¤ÎÍÑÊ¼¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢»ä¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë»°¸¶æû´ÆÆÄ¡ÊÀ¾Å´¤Ê¤É¡Ë¤äÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë¶á¤¤¡ÖÌîÀï»Ø´ø´±¥¿¥¤¥×¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢»ä¤¬ÁÛµ¯¤·¤¿¤Î¤Ï£Ö£¹»þÂå¤Îµð¿Í¤òÎ¨¤¤¤¿Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤À¡£
¡ÖÅ¯¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾ðÊóÅýÀ©¤ËÊÔÀ®¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª´ØÍ¿¡£¸Î¾ãÍ½ËÉ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿´ÉÍýÌîµåÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡½¡½¡£¾¯¤·»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢º£µ¨¤ÎÆ£Àîºå¿À¤âÅö»þ¤ÎÀî¾åµð¿Í¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ÏàÂà¶þá¤À¤Ã¤¿¡Ê¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤À¤¬¡Ë¡£¶Ã¤¤ä°Õ³°À¤Î¤¢¤ëºÓÇÛ¤äµ¯ÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅêÂÇ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¡¢¶ÉÌÌ¤´¤È¤òÇ¤¤»¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡¼ÆÅÄ¡½¹âÅÄ¤Î£±¡¢£²ÈÖ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¡¢²¦¡õÄ¹Åè¤Ë¤è¤ëÇË²õÎÏÈ´·²¤Î£Ï£ÎË¤¤Ç¡ÖÊ¿²¡¤·¡×¤·¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Îºå¿À¤Î¶áËÜ¢ªÃæÌî¢ª¿¹²¼¢ªº´Æ£µ±¢ªÂç»³¤Î¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éÇÜÁý¤·¤¿ÅðÎÝ¿ô¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎºÛÎÌ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼«¿È¤Î¥¨¥´¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î´ïÎÌ¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤¿¤±¤¿ºäËÜ¤ËÀð¤ÎÍ×¤òÂ÷¤·¡¢£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤»¤¿¤³¤È¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤À¡£º´Æ£µ±¡¢ÀÐ°æ¡¢Â¼¾å¡¢ºÍÌÚ¤é¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤Îºå¿À¤Î£Í£Ö£Ð¤ò°ì¿ÍÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢»ä¤âºäËÜ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡£¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë