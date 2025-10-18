リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。13球で三者凡退に打ち取り、3-1の勝利に貢献した。ポストシーズン（PS）では3セーブ目。試合終了直後、感情を露わにした仕草に米ファンから反響が寄せられた。

マウンドで吠えた。PSで6試合目の登板を果たした佐々木。ボーンを遊ゴロ、フリリックを遊飛に打ち取ると、ダービンからはスプリットで空振り三振を奪った直後、マウンドで咆哮をあげた。さらに胸をドンと右手で叩き、感情を露わに。本拠地で飾った勝利の喜びを噛み締めていた。

ドジャース公式Xは「LAで魔法が生まれつつある」と文面につづり、実際の映像を公開。投稿に対して、米ファンから続々と反応が寄せられていた。

「よくやったぞ」

「ロウキの与えているインパクトが最高だよ。4週間前はプレーオフで彼が3セーブを挙げるなんて誰も信じていなかった」

「このエナジーよ！」

「この魔法は間違いなくリアルだ！」

「鳥肌立った」

ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵ブルワーズに、リーグ優勝決定シリーズで3連勝。ワールドシリーズ進出へ王手をかけた。第4戦は17日（同18日）にドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）