大人に似合う“この柄”！【ZARA】センス1000点あげたい♡「パイソン柄アイテム」

辛口な印象のパイソン柄は、大人の女性にこそおすすめの柄。【ZARA（ザラ）】には、派手すぎずおしゃれ見えしそうなアイテムが揃っています。アクセントとして取り入れるだけで、いつものコーデがぐっと垢抜けそう。今回は、大人世代に似合いそうな「パイソン柄アイテム」をご紹介します。品よくコーデに取り入れられそうなZARAのパイソン柄アイテムで、いつもの着こなしをアップデートしてみては。

レイヤードして楽しめるキャミソール

【ZARA】「ZW コレクション アニマル柄スリップトップ」\7,990（税込）

リアルなパイソン柄が大人っぽい印象のキャミソール。細目のストラップと胸元のレースが、女性らしさを引き立ててくれそう。これからの時期は、長袖のTシャツやハイネックトップスと重ねるのもおすすめ。肌見せを抑えつつ、さりげなく色気を感じさせるパイソン柄スタイルを楽しめそうです。ジャケットやシャツのインナーにして、チラ見せする着こなしもおしゃれに決まりそう。

辛口だけど上品見えスカート

【ZARA】「サテン地アニマル柄ミディ丈スカート」\5,990（税込）

サテン生地の程よい光沢が上品なパイソン柄スカート。裾に向かってほんのり広がるフレアシルエットが、動くたびに揺れてエレガントな印象を与えられそうです。辛口な柄ながらも、シルエットで女性らしさを感じさせてくれそうな、ちょうど良いバランスで、大人のきれいめコーデにぴったり。無地のトップスを合わせれば全体がすっきりまとまり、コーデの主役として活躍してくれそうです。

柄パンプスで足元からおしゃれ見え

【ZARA】「アニマル柄スリングバックシューズ」\6,590（税込）

シャープなポインテッドトゥと細めのストラップが、洗練された印象のパンプス。10.5cmと高めのヒールの美しいシルエットで上品さが漂う一足です。パイソン柄のアイテムに挑戦するのは勇気がいるという人も、靴なら取り入れやすくコーディネートのアクセントに。足元からおしゃれな雰囲気を演出してくれそうです。

幸運を呼びそうな蛇モチーフ

【ZARA】「メタルスネークプリントベルト」\5,290（税込）

こちらはスネークモチーフのベルト。ゴールドの細めのデザインで、上品な印象のなかに華やかさも感じます。シンプルなワンピースやシャツスタイルに映えて、コーディネートにミステリアスな大人の雰囲気をプラスできそう。蛇モチーフは幸運を呼ぶとされることもあるので、お守りのように身につけるのも素敵です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N