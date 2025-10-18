政府は１７日、２０２５年度の文化功労者として劇作家で演出家の野田秀樹氏ら２１人を選んだ。

野田氏は１９５５年、長崎県生まれ。東京芸術劇場芸術監督、多摩美術大学名誉教授を務めている。東京大学在学中に「劇団 夢の遊眠社」を結成し、数々の名作を生み出した。９２年に劇団解散後、ロンドンに留学。帰国後の９３年に「ＮＯＤＡ・ＭＡＰ」を設立した。

「キル」「赤鬼」」パンドラの鐘」「ザ・キャラクター」「エッグ」「逆鱗」など、数々の話題作を発表。モーツァルト歌劇「フィガロの結婚〜庭師は見た！〜」などオペラの演出、「野田版 研辰の討たれ」や「野田版 桜の森の満開の下」で歌舞伎の脚本、演出を手がけるなど、現代演劇の枠を超えた多彩な創作活動を行ってきた。

以下、野田氏のコメント全文

学生の時に芝居を始めて「芝居が好き」という一心で、舞台作品を作ってまいりました。気が付いたら５０年経って、「芝居作り」以外なにもやっておらず、「芝居作り」以外に何の取柄もない人間になりました。この５０年の間、すでに亡くなってしまった芝居仲間も含めて、たくさんの素晴らしい芝居仲間たちが周りにいてくれたので、こうして「文化功労者」になれました。芝居は決して一人では作れないものです。だから私ひとりの名前で「文化功労者」という形になっておりますが、実際は「私たち」が「文化功労者たち」としてお認めいただけたのだと受けとめております。「私たち」を代表して感謝申し上げます。そして、悪ふざけに聞こえてはなりませんが、自分のやってきた拙い言葉遊びで、この「文化功労者」という言葉に報いるとすれば、「文化功労者＝ぶんかこうろうしや」が、頑迷な「文化殺し屋＝ぶんかころしや」にならないように、引き続き「芝居の道」を精進してまいる所存でございます。