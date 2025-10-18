巨人・中山礼都内野手（２３）が新たな打撃フォームに挑戦している。１７日のみやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）、ＤｅＮＡ戦で右前適時打を放ったが、米メジャー・カブスで今季３１本塁打を放ったＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２３）から着想を得て、バットを寝かせ気味にし、振り出しの形に近づけた構えを披露。今季、プロ初本塁打を含む７発を放つなど頭角を現し、さらなる飛躍を目指す背番号４０を、巨人野手担当の宮内孝太記者が「見た」。

中山が新たな試みを始めていた。さらなる進化を求めて構えが変化していた。同点の３回無死満塁で打席へ。シーズン中よりもバットを寝かせ、左肩に近づけるようにして構えた。フルカウントから育成右腕・清水の低めの変化球を捉えて、痛烈なライナーで右前に運ぶ適時打。志願して１６日からフェニックスＬに参加している背番号４０は「寝かせ気味に、今はそういう構えにしています」と明かした。

新フォームではバットをより寝かせるようにしながら左肩に近い位置へ。後ろ腕の左肘はこれまでよりも少し上げた。構えの段階からすでに打ちにいけるようにできているイメージだ。「打つ時の出てくる角度に近い構えにしようと思ってやってる。打ちにいく時はバットは寝ながら出ていくので、その軌道に先に乗せることでバットの動きに無駄がなくなって確率も上がるかな」と説明。あらかじめバットを振り出し始めに近いかたちをつくる。さらに右足の上げ幅も小さくし、余分な動きを減らしているのだという。

ヒントは海の向こうの左打者から得ていた。「ＰＣＡです」と中山。メジャーのカブスに在籍し、今季、打率２割４分７厘、３１本塁打、９５打点の成績を残した「ＰＣＡ」ことクローアームストロングだ。独特な派手髪や高い能力で日本でも知られている２３歳のスター候補を参考にしながら、シーズン終了後に改良に踏み切った。

新打法にチャレンジする一番の目的は精度の向上にある。「コンタクト（率）を上げることが一番。まず捉えないと意味がない。（動きに）無駄がなくなることで確率も上がる」と、より確実にボールを捉えることを狙う。フェニックスＬでのテーマでもある今季打率１割９分１厘と苦戦した左腕への対応力アップや、２ストライク後の打撃にも生きてくる。

現状に満足しない姿が頼もしい。シーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏場から右翼の定位置をつかんだ。持ち味の打撃では打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマーク。成績向上を目指して変化を全く恐れない。中山の考えはこうだ。「同じことをやっていても同じような結果にしかならないと思うので、もう一段階レベルアップするためにどうするか考えている。そのために宮崎に来た」と貪欲に追い求めている。

守備では１試合の出場だった中堅の練習を行うなど、余念がない。「試合でやってみてどうかをオフシーズン前に試したい。そうすることでオフの取り組み方も変わる」と、この時期に実戦で試行錯誤することの意義を語る。底知れない向上心を持つ２３歳が充実の秋を過ごしている。（宮内 孝太）

◆ピート・クローアームストロングとは ２０年ドラフト１巡目（全体１９位）でカブス入りした２３歳の外野手。走攻守すべてがハイレベルな万能型で、今季はオールスターに初選出。名前の頭文字から取った愛称「ＰＣＡ」で人気を博し、３月にドジャースと激突した東京開幕シリーズでは日本でも話題となった。今季からノーステップ打法でミート重視のコンパクトな打撃フォームに一新。昨年から２１本増の３１本塁打をマークし、打点も昨年から２倍超の９５打点と量産した。