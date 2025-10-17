あんかけスパからどて煮に麻婆台湾まで！名古屋めし×餃子のクセになる新名物とは？
名古屋めしが餃子になった！
人気居酒屋の新名物をご紹介
岩塚駅徒歩すぐの場所から岡崎や刈谷などの三河エリアまで、愛知県内に7店舗展開している『にこにこ餃子』に、名古屋人の心をくすぐる新名物が誕生！
10月22日(月)より販売がスタートする「名古屋めし餃子」で、あんかけスパ風・どて煮・麻婆台湾の3種類。
それぞれが名古屋の食文化をそのまま餃子に閉じ込めた、唯一無二のご当地グルメです！
新メニュー①
名古屋の喫茶店文化を
まさかの餃子で表現!?
「あんかけスパ風餃子(799円)」は、名古屋名物あんかけスパゲティをアレンジ。
餃子の上にはカラフルなピーマンと赤ウインナーがトッピングされ、濃厚なあんかけソースがとろり。
スパイシーな味わいと、餃子のジューシーさが見事にマッチ。
食べ進めるたびにやめられない止まらない、パンチのある一皿です。
喫茶店の味わいを楽しめる、クセすご餃子は名古屋人なら大満足間違いなし。
新メニュー②
八丁味噌の濃厚な旨みが
染み渡るどて煮の餃子
次にご紹介するのが、名古屋のソウルフード・どて煮を餃子で表現した「どて煮餃子(799円)」です。
八丁味噌でじっくり煮込んだモツ、大根、こんにゃくを餃子の上に豪快にトッピング。
口に入れた瞬間、味噌の甘みとコクがじゅわっと広がり、ビールとの相性も抜群です。
まさに飲める餃子という言葉がぴったりの一品。
新メニュー③
激辛好きは必見です！
痺れる旨さの麻婆台湾餃子
最後は、名古屋発祥の旨辛グルメ・台湾ラーメンをインスパイアした「麻婆台湾餃子(799円)」。
花椒(ホアジャオ)の痺れが効いた特製麻婆ソースをたっぷりと餃子にかけ、辛党にはたまらない刺激的な味わい。
ピリリとした辛さの奥に、台湾ミンチの旨みがしっかり感じられる、やみつき系の新感覚餃子です。
お店はどこ？
羽根つき餃子の専門店から
新名古屋めしの提案です！
『にこにこ餃子』は愛知県内で展開する餃子居酒屋です。
看板メニューの「名古屋羽根つき餃子」をはじめ、10種類の餃子×10種類のタレで100通りの食べ方を楽しめるのが特徴です。
さらに、名古屋コーチンを8時間以上炊き上げたスープでいただくもつ鍋も人気。
地元・名古屋の味わいを軸に、遊び心のあるメニュー展開で多くのファンを集めています。
まとめ
名古屋めしの魅力を
餃子で再発見！
そして今回、新たに登場する「名古屋めし餃子」は、名古屋らしい濃いめの味と個性がぎゅっと詰まった3品です。
どれも799円とリーズナブルに楽しめる価格で、知立店・安城店・刈谷店・豊田店・岩塚店・太田川店・岡崎店の全7店舗で販売予定です。
『にこにこ餃子』だからこそできた名古屋めしと餃子の融合、仕事帰りや週末などお近くの店舗でぜひ体感してみて。
【販売開始】
10/22(月)
【販売店舗】
名古屋羽根付き にこにこ餃子全7店舗
・知立店
・安城店
・刈谷店
・豊田店
・岩塚店
・太田川店
・岡崎店
【公式サイト】