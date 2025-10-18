ＤｅＮＡの来季新監督に、相川亮二１軍ディフェンスチーフコーチ（４９）が最有力となっていることが１７日、分かった。チームはＣＳ最終ステージで阪神に３連敗し、敗退が決定。新監督の下、１９９８年を最後に１２球団最長となる２７年間遠ざかるリーグ優勝を目指す。

相川新監督に来季のチームの指揮が託される。三浦大輔監督は９月２８日の広島戦（マツダ）でリーグ２位を決めた後、選手、コーチらを集めて今季限りで辞任することを報告。球団からの２年間の延長オファーも固辞し、Ｖ逸の責任を取った形だ。球団も了承し、来季の新監督人事に着手。内部、外部を問わずに幅広く人選を進める中で、最終的に今季は守備に関する戦略部門を担当するディフェンスチーフコーチを務めた相川氏に一本化したとみられる。

相川氏は９４年ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団し、０４年に正捕手に定着すると、同年のアテネ五輪で日本代表入りし、０６年の第１回ＷＢＣでは優勝に貢献した。０８年オフにＦＡ権を行使してヤクルトへ、１４年オフにもＦＡで巨人へ移籍した。定評のあるリードとパンチ力を秘めた打撃で活躍し、１７年限りで現役を引退。３球団で通算１５０８試合に出場し、１１５０安打を放った。指導者としても１９年から巨人で３年間、２２年から今季までＤｅＮＡとコーチを歴任した。

巨人コーチ時代は大城卓や岸田を、ＤｅＮＡでも松尾を飛躍させるなど熱心な指導には定評がある。今季は三浦監督をそばでサポートし、チーム事情に明るいこともあって相川氏が適任と判断された模様だ。５年間指揮を執ったハマの番長の後を継ぎ、悲願の頂点を目指す。