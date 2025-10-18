政府は１７日、２０２５年度の文化勲章を、スポーツ振興の王貞治（８５）、歌舞伎の片岡仁左衛門（８１）、ノーベル化学賞に選ばれた錯体化学の北川進（７４）、デザインのコシノジュンコ（８６）ら８氏に贈ることを決めた。王さんは福岡市内で、仁左衛門は都内で、それぞれ受章の喜びを語った。文化功労者には野田秀樹氏（６９）ら２１人を選んだ。文化勲章の親授式は１１月３日に皇居で、文化功労者の顕彰式は同４日に都内のホテルで開かれる。

プロ野球最多の通算８６８本塁打を放った王ソフトバンク球団会長に新たな勲章が加わった。野球界では今年６月３日に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督・長嶋茂雄氏が２１年に受賞して以来、２人目。スポーツ界では競泳の古橋広之進氏（０８年）、元日本サッカー協会会長で、日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎氏（８８＝２３年）に次ぐ４人目となる。

栄えある知らせに、今は亡き盟友に思いをはせた。「一緒にこの喜びを分かち合えたら良かったと思うんですけど。長嶋さんも喜んでくれていると思う」と、“世界の王”がしみじみと語った。

ともに国民栄誉賞を受賞した長嶋さんとのＯＮ砲で巨人のＶ９に貢献。現役引退後は、巨人、ホークスの監督を務め、０６年の第１回ＷＢＣの日本代表監督としても世界一に導いた。グラウンド外でもハンク・アーロン氏とともに提唱した世界少年野球大会が９０年から続き、今年５月には１００年先の野球振興を見据えた「一般財団法人球心会」を設立した。

野球への情熱は今も衰えることはなく、この日もＣＳ最終ステージ３戦目に臨むチームを試合前練習から見守った。「自分は飽きっぽい性格。長続きしないんですよ。野球だけは、もっともっとという気持ちがこの年齢になってもある。ときめくものがある。もっと高いところへ行きたいという思いを持ってやったからたくさんホームランを打てるようになった」。これからも球界、スポーツ界の発展に尽力していく。（島尾 浩一郎）