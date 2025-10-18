◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無失点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

森下がＣＳのＭＶＰに輝いた。３試合で打率６割６分７厘（９打数６安打）、１本塁打、３打点。１６日の２戦目には延長１０回にサヨナラ２ランを放った。「ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最優秀選手賞の賞金１００万円と大会冠協賛社「ＪＥＲＡ社」の最優秀選手の賞金１００万円をダブル受賞。スキップして列に戻った。

「自分だけの力で取ったわけではない。短期決戦というより、結果が見えてくるところでＭＶＰを取らせてもらったことをすごくうれしい」と感謝。日本シリーズに向けては「タイガースの野球ができれば十分（日本一）ができる。セ・リーグの代表として、堂々とやりたい」と意気込んだ。