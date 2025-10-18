◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無失点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

阪神・藤川監督らしい勝利監督インタビューだった。お立ち台に上がると、アナウンサーの質問に断りを入れてから、「まずはセ・リーグ５球団のファンの方と選手、スタッフに『ありがとうございました』と言いたいです」と、日本シリーズ進出を決めて感謝。ＣＳ最終Ｓ２度目の完封で、圧巻のスイープに成功した。

短期決戦でも虎の強みが発揮された。初戦から２本柱の村上、才木を起用。ともに本調子とはいかなかったが、両右腕を５回で交代させられるのも鉄壁の救援陣がいるからこそ。この日は８回２死満塁で投入した石井が窮地を切り抜けた。リリーバーは３試合で延べ１０投手が登板し、計１０回１／３を無失点。女房役・坂本の名前も挙げ、「よくリードしてくれた」とたたえた。

２５日に頂上決戦が始まる。お立ち台の締めくくりに超満員の虎党に向けて、再び宣言した。

「カブスは（地区シリーズで）負けましたけど、ドジャースはまだ残っていますから。あと４つ、日本シリーズ頑張ります」

リーグ優勝時には同じシチュエーションで「３月に（プレシーズンゲームで）ドジャースとカブスも倒しましたので（笑）。世界に誇れる阪神タイガースに」と発言。となれば、２年ぶり日本一の勝利監督インタビューでは…。伏線回収が楽しみだ。（小松 真也）