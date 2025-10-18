◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無失点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

阪神の先発・高橋が苦い記憶を払しょくした。８回１死まで無安打投球。ノーヒットノーランの気配も漂う中で代打・松尾に中前打を浴び、その後に満塁とピンチを広げて石井にバトンを託したが、甲子園には万雷の拍手が降り注いだ。「（快挙は）意識していた。緊張や不安とかに勝てたのが良かった」とホッとした表情で語った。

３回先頭・石上からセＣＳ新記録の５者連続三振を記録するなど、８回途中３安打無失点７奪三振と相手打線を圧倒した。過去ＣＳ通算４試合登板で０勝３敗、防御率４・５０。昨年のＣＳ第１Ｓ第２戦では同じＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発し、５回４失点で、チームも敗退した。「去年のことも考えてしまう。そういう中で自分の投球ができたのは（自分を）褒めてあげたい」。無双左腕がよみがえった。

左手首のプレート除去術から復帰した今季は３勝１敗、防御率２・２８。計５度の手術を乗り越えてきた不死鳥は「まだまだ良くなっている途中。もっと良くなる」と語気を強めた。日本シリーズも「頑張りたい」と出番を待つ。仲間のために、ファンのために、全力を尽くす。（中野 雄太）