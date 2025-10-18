◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

阪神・森下、佐藤輝の３、４番が目立った最終Ｓとなったが、陰の立役者は細心かつ大胆なリードを見せた坂本だ。この日、唯一のピンチとなった８回。２死満塁で石井が、蝦名を２ストライクと追い込んでから甘く入ったフォークをファウルにされると、思わずマウンドに駆け寄った。

石井が直前に首を振っており、バッテリーとしての意図や意思を再確認したのだろう。最後の正念場で時間をかけるのかと思いきや、続く４球目はインハイの真っすぐで勝負に出て空振り三振。遊び球を使わない強気な姿勢が、最高の結果をもたらした。８回１死までノーヒットが続いた高橋にも、ストレートをどんどん要求して、ＤｅＮＡ打線をねじ伏せていた。

対照的だったのは、ＤｅＮＡバッテリーだ。初回に佐藤輝にバックスクリーンまで運ばれたのは、低めとはいえ、若干甘く入ったスライダー。森下の死球の直後でストライクが欲しい気持ちは分かるが、山本が構えたコースも、決して厳しくはなかった。３回に大山に左中間に運ばれたのも、真ん中のスライダー。今季、阪神打線が苦しめられたのはケイの１５０キロ超の速球とツーシームだったはず。土俵際に追い込まれていたからこそ、懐を突き続けるような思い切った攻めが見たかった。（スポーツ報知評論家）