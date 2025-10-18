◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・上沢が終盤に力尽きた。今季最多１２６球で毎回の１０奪三振と力投したが、７回途中６失点（自責５）。７回は先頭・山県の左越えソロで３点目を許し、さらに２死満塁のピンチを迎えたところで降板。「あのような形でマウンドを降りて悔しい」と、がっくり。救援した木村光が郡司に走者一掃の二塁打を浴び、勝負は決した。

加入１年目の今季は１２勝６敗と優勝に貢献したが、２３年まで在籍した日本ハムとの対戦は１度。５月１日に７回３失点で黒星を喫した。優勝争いの要所では直接対決の出番がなく「投げたかった」と雪辱の機会を待ち望んでいたが、“返り討ち”。チームは本拠地でのＣＳの連勝が「１１」で止まり、王手をかけている日本シリーズ進出は持ち越された。

ＣＳは昨年から５戦全勝だった小久保監督は初黒星。完封負けの打線も上沢を援護できなかった。伊藤に８回まで無得点。第１戦は達に６回、第２戦は福島に７回までゼロ行進と先発に苦戦しているが「それだけ向こうの投手がいい」と受け止めた。首位打者の牧原大は３試合で１１打数無安打と苦戦。過去２戦は固定した打順を組み替えて敗れた指揮官は「済んだことは仕方がない。どうしたらつながるか、また今から考えます」と、すぐに次戦を見据えた。（安藤 理）