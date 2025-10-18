◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第３戦 阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の最終ステージ（Ｓ）第３戦は、リーグ優勝の阪神が２位のＤｅＮＡに３連勝し、アドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制３ラン。高橋遥人投手（２９）が８回１死まで無安打無失点に抑え、ＣＳ初勝利を挙げた。広島との２３年最終Ｓに続いてスイープ。最優秀選手賞は阪神・森下翔太外野手（２５）が選ばれた。２５日にパ・リーグ本拠地で開幕する日本Ｓでは、２年ぶり３度目の日本一を目指す。

これが虎の４番や！ 佐藤輝が甲子園に強烈な破壊音を響かせた。完璧に捉えた打球は大きな弧を描きバックスクリーンに着弾した。「１打席目の初球から自分のスイングができた」。豪快な一発がそのまま試合を決めた。

初回１死一、二塁だった。ＤｅＮＡ・ケイの初球、スライダーを迷わず振り抜いた。先制３ランは２２年第１Ｓ以来のＣＳ弾。シーズンでは８度の対戦で防御率０・８５に封じられた難敵を初回から攻略。「しっかり狙い通り打てました」。アドバンテージの１勝を加え、３連勝で２年ぶりの日本シリーズ進出へ導いた。

初回は三ゴロを悪送球し、１死二塁を招いた。今季わずか６失策の守備で乱れたが、直後に豪快な仕事。守備のミスを引きずり、打撃にも悪影響が出ていた昨季までとは見違える姿だった。簡単に揺るがなかったのは、昨秋から藤川監督が説く「没頭」を徹底した先に見えてきたものがあるから。「これまでは、次はこうしないといけないとか、考えてしまっていた。今は余計なことを考えず、目の前のことに集中できている」

失敗しても「気にするな」と背中を押してくれる指揮官。周囲にも支えられ、成功体験を積み重ねることで自信もついた。試行錯誤を繰り返し手にしたぶれない心は、短期決戦でも支えになった。

過去４年間のＣＳは通算１割６分３厘（４３打数７安打）で１本塁打。決して得意舞台ではなかったが、球団の生え抜きでは１９８５年の掛布雅之（スポーツ報知評論家）以来の４０本塁打＆１００打点を達成した今季は違った。今シリーズ通算で打率４割５分５厘と間違いなく主役の一人だった。

２３年以来の日本一へあと４勝。佐藤輝は「またしっかり準備したい」と闘志を燃やした。２リーグ制以降でＮＰＢ最速優勝を決めた猛虎軍団。負け知らずのポストシーズンも、勢いそのままに駆け上がる。（直川 響）