広島の栗林良吏投手が、来季から先発に挑戦することが１７日、分かった。新井監督が明かした。入団からリリーフ一筋、５年間で２７１登板１３４セーブの右腕。「今までは一度の失敗も許されないところで投げていた。（先発転向で）幅が広がって、彼のためにもなると思う」と、指揮官。シーズン終了のタイミングで本人に打診し、挑戦が決まった。

指揮官は、１年前の昨季終了後から構想を抱いていたという。「球種も多いし、クイックもできる」と、先発としての適性を見抜く。トヨタ自動車時代にエースとして活躍した経験もある。

２１年にプロ１年目でメンバー入りした東京五輪では、侍守護神として胴上げ投手となった。同年は新人最多タイ３７セーブを挙げ、新人王。昨年５月には日本人最速タイの１７８試合目で通算１００セーブを達成した。今季は夏場以降、守護神をハーン、森浦に譲り、主にセットアッパーとしてチーム３位の２３ホールド。セーブ数は５年連続２ケタに到達したものの、５年目で最少の１０にとどまっていた。

チームの先発陣は今季、床田の９勝を最多に、９３年以来の２ケタ勝利ゼロという屈辱シーズンとなった。栗林が、来季３０歳シーズンにして異例といえる挑戦で心機一転を図り、これまでとは違った形で投手陣を支えていく。