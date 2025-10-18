◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦が１７日（日本時間１８日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催される。このシリーズは第４戦まですべて敵地チームが勝利を挙げている。もし、ブルージェイズがこの日勝つようなら、最初の５戦オール敵地チーム勝利としては、２００１９年ナショナルズ―アストロズのワールドシリーズ以来２度目（このシリーズは７戦すべて敵地チームが勝った）となる。

当然のように２勝２敗で迎えた第５戦勝ったチームは過去の７試合シリーズでは６７チーム中４６チームが勝っており優勝確率は６８・７％、特に敵地チームが勝ったケースの方が７３・３％とより高くなる。

先発投手は第１戦と同じブルージェイズがガウスマン、マリナーズがミラー。前者が５回２／３を２失点、後者が６回１失点とともに好投した。ただ、敵地シアトルでブルージェイズ打線が１３点。８点と復活してきており流れをつかんでいるように見える。

まだ１度もワールドシリーズに進出したことのないマリナーズ。リーグ優勝決定シリーズでの本拠の成績は第４戦まで通算２勝８敗と勝てていないのがリーグ優勝を逃している要因。地元ファンに勝利を見せたのは２０００年第５戦が最後で４連敗中。初のワールドシリーズ出場のためにも、是が非でも勝ちたい試合だ。