

美しく修復された旧東ドイツ国鉄の特急用気動車VT18.16型（撮影：橋爪智之）

【写真はこちら】▶鉄道ファンの熱意でよみがえった東ドイツの「ボンネット型超特急」▶現役時代のようにピカピカになった外観や重厚な車内、特徴的な台車とエンジン、運転席の内部▶そして復活当日の試運転の様子まで貴重な姿

2025年10月2日、ドイツ東部の町ハルバーシュタット。車両工場内の引き込み線に、4両編成のピカピカの車両がエンジンをかけて停車していた。

美しい流線形に、赤とクリームのツートンカラーをまとった車体には、旧東ドイツ国鉄を示す「DR（Deutsche Reichsbahn）」のロゴが。やがて盛大に汽笛を鳴らすと、車両は構内をゆっくりと走り始めた。

東ドイツが生んだ「夢の超特急」

この車両は、旧東ドイツ国鉄のVT18.16型（1970年7月1日の形式称号改定で175型へ変更）と称する特急用気動車で、当時の東ドイツと周辺諸国の都市との間を結ぶ目的で開発された。1990年代には定期運用から外れ、ほとんどの編成が廃車となって姿を消し、2003年に最後に残った1編成がお別れ運転を行った後、長らく放置された状態となっていた。

【写真】鉄道ファンの熱意でよみがえった東ドイツの「ボンネット型超特急」。現役時代のようにピカピカになった外観や重厚な車内、特徴的な台車とエンジン、運転席の内部、そして復活当日の試運転の様子まで貴重な姿

この日は、愛好者団体が引き取って長年にわたる修復作業を終えた最後の1編成が、初めてオリジナルの4両編成を組んだ状態での試運転だった。

たった数百メートルを往復しただけとはいえ、それはまさに歴史的な瞬間で、現場に居合わせた関係者や技術者は、感慨深い面持ちで動き出した車両を見守った。ここに至るまでには、関係者の多くの苦労があったのだ。

1960年代に入り、東ドイツ国鉄は国際運行も可能な特急列車の開発に乗り出した。当時、いわゆる西欧諸国はすでに多くの幹線が電化されていたが、資金的に裕福とは言えなかった東ドイツ国内は非電化区間が多く残っていたこと、また当時の技術では複数の電圧に対応した車両を製造するのは困難であったことから、電車ではなく気動車が採用された。

VT18.16型を製造したのは、東ドイツの主要鉄道車両メーカーとして国内外へ多くの鉄道車両を供給したVEB ワゴンバウ・ゲルリッツで、1963年に先行試作車がデビューした後、1965年から量産が開始され、4両編成8本が製造された。



磨き上げられた車体が美しいVT18.16型（撮影：橋爪智之）

【写真】復活試運転の瞬間、エンジンのうなりとともに黒煙を上げて走り出すVT18.16型

最初に付けられた形式であるVT18.16型とは、「編成出力1800kW／最高時速160km」から付けられている。実際にはこれは試作車のスペックで、量産車のエンジンは編成で2000kWにパワーアップしているが、形式はそのまま流用された。形式の頭に付くVTは、Verbrennungstriebwagen（ドイツ語で内燃式車両）から取られている。



車体に記されたVT18.16型の表記（撮影：橋爪智之）

特殊構造の「ボンネット型」特急

ドイツでは第二次世界大戦以前の1938年に、技術者フランツ・クルッケンベルクが設計し「クルッケンベルク型高速鉄道車両」の愛称で知られた試験車、VT137型155号機が試作された。この車両の特徴は編成の前後に配置された動力車で、運転室を屋根付近に配置したボンネット構造を採用し、ここにエンジンなどの機器類を配置。いわゆる動力集中方式で、2両の動力車が客車を挟む編成となっていた。

戦争によってこの車両の導入計画は中止されたが、戦後に東西ドイツで基本コンセプトを継承したVT18.16型とVT11.5型が誕生した。VT11.5型は、有名な国際特急TEE用として、ドイツ連邦鉄道（旧西ドイツ）が導入した車両である。



VT18.16型は運転席を高い位置に上げたボンネットスタイルの先頭が特徴（撮影：橋爪智之）

VT18.16型の大きな特徴として、台車上に直接搭載された12気筒エンジンがある。

液体式変速機を備えた気動車では、車体に搭載されたエンジンから、変速機とユニバーサルジョイントを介して車輪に動力を伝達する方式が一般的だ。だが、この車両はエンジンと変速機を台車に直結させた珍しい構造となっている。ちょうど運転席と客室の中間に位置するサービスルーム内にエンジンを置いた形になっており、床下にエンジンを搭載する場合と比較して、客室内の優れた静寂性を実現している。

この特殊な構造を実現するため、動力台車の軸距離（ホイールベース）は通常と比較して1.5倍近い4200mmという非常に大きな台車が用いられている。



台車に直結して搭載される12気筒エンジン（撮影：橋爪智之）



軸距離4200mmという大きな動力台車（撮影：橋爪智之）

【写真】中間客車の台車。動力台車と見比べると大きさの違いがわかる

編成は、前後の動力車と中間客車2両の4両編成を基本構成とし、後に増結用として中間客車が増備された。増結の中間客車は2両まで連結することが可能で、最大6両編成を組むことができた。ただ、エンジン出力の関係で、増結中間車を組み込むと最高時速は160kmから140kmに低減した。

短かった全盛期

VT18.16型はベルリンを拠点としており、ベルリン―プラハ（チェコスロバキア）―ウィーン（オーストリア）間を結ぶ「ヴィンドボナ」号を筆頭に、ベルリン―マルメ（スウェーデン）間の「ベルリナレン」号や、ベルリン―コペンハーゲン（デンマーク）間の「ネプトゥン（ネプチューン／海王星）」号といった国際列車、ベルリンを起点とする都市間特急列車などに使用された。



欧州では珍しい回転式座席を搭載した2等車車内。座席を回転させて対面にしたところ（撮影：橋爪智之）

【写真】1等車の車内はコンパートメント。木目の壁にワインレッドのシートの重厚なインテリアだ

とはいえ、この車両が現役時代の1960〜80年代といえば「鉄のカーテン」によって東西間の移動は厳しく制限されていた。とりわけ東ドイツ人にとっては国際特急といったところで、それに乗って隣国まで自由に旅をすることなど、到底叶わぬ夢だったに違いない。

なお、この列車の主な運行区間の1つであるベルリン―コペンハーゲン間は当時、途中区間に航送（フェリーに列車を積み込んで輸送する方法）が存在しており、長編成の列車を積載することができなかったため、基本的に4両編成のみで運行された。

登場後はとくに大きな問題もなく運用されていたものの、増結しても最大6両という短い編成では需要の変動に対応することが難しく、1970年代には早くも主要幹線の特急列車から退き、ローカル特急に転用されていった。1990年代に定期運用から外れると、4両編成3本と増結用の中間車数両を除いて廃車となり、残った車両たちも車庫の片隅で朽ち果てていくのを待つばかりという状況になった。

しかし、なんとかこの東ドイツの誇った「夢の超特急」を甦らせたい、という愛好家たちの願いが、壮大な復活計画へと突き動かすことになった。

愛好家たちの最終的な目標は、VT18.16型の完全な状態での動態復活で、「中部ドイツのための列車」というスローガンを掲げ、この列車を観光資源として活用することにあった。2014年8月には、ベルリンの車庫に留置されていた4両編成の所有者であるDB Museumから許可を得て、修復へ向けて車両の移動を開始した。



食堂車のテーブルスペース（撮影：橋爪智之）



余分なスペースがなく意外と狭いVT18.16型の運転席（撮影：橋爪智之）

【写真】さすがドイツデザイン？古くても機能的な食堂車の厨房スペース

だが、その高額な資金調達は、わずか20人弱の小さな団体単独では困難だった。そこで、列車を運行可能な状態に修復することや、メンテナンス費用の資金調達を目的とした非営利団体「SVTゲルリッツ」が2018年に設立された。列車の所有者はDB Museumのまま、SVTゲルリッツへ貸し出すという形が採られている。

同団体は2019年から募金を開始。個人を含む大小さまざまな団体からの献金のほか、連邦政府デジタル・運輸省から337万ユーロ（約5億9200万円）、地元ザクセン州からも数百万ユーロの寄付金を得ることに成功した。たった20人弱からスタートした団体も、多くのボランティアが加入し、現在も復活へ向けて準備を進めている。

また、直接的な資金提供ではないが、日本の大手鉄道模型メーカーであるKATOは、世界で唯一となるVT18.16型の鉄道模型量産製品を発売していることで知られており、同車の復活に合わせてこの車両のHO・Nゲージ製品の再生産を決定するなど、現地での盛り上げに一役買っている。



KATO製の模型を手にする、VT18.16型の修復作業を引き受けたVIS社のマルコ・シューマン博士（撮影：橋爪智之）

寄付金が集まったことを受け、2021年秋から本格的な修復作業が始まった。かつて東ドイツの車両製造工場として名を馳せたハルバーシュタット工場は、現在はVIS（Verkehrs Industrie Systeme）社として主に国内外の車両更新や修理、日常的なメンテナンスを業務としており、同社が修復を引き受けることになった。

しかし、車体は同社で修理可能だったものの、動力に関しては専門知識が必要ということで、エンジンはドイツ東部ピルナにあるITL GmbH社へ、台車は北東部ノイシュトレーリッツのOMB社へそれぞれ送られて修復。2024年12月には修復を終えたエンジンが始動し、運転再開へ向けた準備は大きな進展を迎えた。



雨水が侵入しやすい窓周辺は重点的に修復された（撮影：橋爪智之）



塗装が終わって内外装の組み付けが進められている中間車（撮影：橋爪智之）

復活運行まではあと一歩

ここまで計画は順調に進み、SVTゲルリッツは当初、2025年9月に初の復活運行を行う計画を立てていた。

しかし、ヨーロッパでは大手メーカーですら新車投入時に毎度苦汁を舐める運行認可取得で引っ掛かってしまい、残念ながら2026年夏頃まで運行開始はお預けになってしまった。そんな中、今回の編成を組んだ状態での試運転は、長年同車の復活を夢見てきた愛好家たちにとっては大きな一歩となった。



修復に関わったSVTゲルリッツとVISのメンバーたち（撮影：橋爪智之）

【写真をもっと見る】よみがえった東ドイツの「ボンネット型超特急」。登場時の姿に復元された車体や内装、復活当日の試運転の様子など

最終目標である認可取得が実現したとき、復活を待ちわびていた多くの人たちの夢が実現することになる。復活後の最初の運行区間は、この列車の現役時代の花形運用であったヴィンドボナ号をなぞる形で、ベルリン―プラハ間になるだろうという。今回はSVTゲルリッツやVIS社、KATOの協力で修復を終えた復活の瞬間を取材することができたが、愛好家たちの執念が実る「復活運行」を見届けられる日も近そうだ。



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（橋爪 智之 ： 欧州鉄道フォトライター）