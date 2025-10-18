ロデーズ戦に先発出場した中村（左端）。（C）Getty Images

　中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、現地10月17日開催のリーグ・ドゥ（フランス２部）の第10節で、ロデズと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。

　この試合で２試合連続ゴールを叩き込んだのが、日本代表帰りで即先発出場した中村だ。
　
　０−１で迎えた前半アディショナルタイム、味方とのパス交換からペナルティエリア内左でボールを受けると、右足を一閃。鋭いシュートをネットに突き刺してみせた。
 
　14日のブラジル戦でも同点弾を決めた日本代表アタッカーは、これがリーグ戦５試合目の出場で３得点。５試合連続のゴール関与となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

