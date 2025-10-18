ブラジル戦ボレー弾の中村敬斗がまた決めた！日本代表帰りで即先発、鋭いシュートで同点ゴールを奪取！今季５戦３発、５試合連続のゴール関与
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、現地10月17日開催のリーグ・ドゥ（フランス２部）の第10節で、ロデズと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で２試合連続ゴールを叩き込んだのが、日本代表帰りで即先発出場した中村だ。
０−１で迎えた前半アディショナルタイム、味方とのパス交換からペナルティエリア内左でボールを受けると、右足を一閃。鋭いシュートをネットに突き刺してみせた。
14日のブラジル戦でも同点弾を決めた日本代表アタッカーは、これがリーグ戦５試合目の出場で３得点。５試合連続のゴール関与となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】別格の決定力！中村敬斗が鋭いフィニッシュで今季３点目
