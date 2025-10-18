別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は3日目。準決勝の注目は10Rだ。

九州5車が阿部英―渡辺豪の福岡勢と、青柳―中川誠―牧に分かれての4分戦。初日特選で好回転の捲りを放った中釜がシャープな捲りでまとめて蹴散らす。上田が気合で続くとみたが、離れるケースも考慮したい。青柳次第で中川誠や渡辺雅、阿部英の絡みにも警戒必要。

＜1＞上田国広 初日よりは少し楽だった。中釜君へ。

＜2＞中川誠一郎 石川航大君が最高のところで仕掛けてくれた。初日からは修正ができた。青柳君へ。

＜3＞渡辺雅也 前がカカっていたし、余裕はあったけど伸びる感じはなかった。調子はいいと思う。長田君へ。

＜4＞阿部英斗 G3の準決勝進出は初めて。手応えはいい感じになってきている。自力。

＜5＞中釜章成 初日の疲れが少し残っていたので、その分が足りなかった。自力。

＜6＞牧剛央 感じはいい。気を抜かず決勝進出できるように。中川君へ。

＜7＞渡辺豪大 最後はもうひと踏みしたかった。セッティングを戻し過ぎたので、初日と同じくらいにしたい。阿部君へ。

＜8＞長田龍拳 前よりも、きつさがないので練習がちゃんとできているのかなと思う。自力。

＜9＞青柳靖起 並びは想定内。ある程度、作戦通りに運べた。体も自転車もあまり良くはないけど悪いなりに仕事したい。自力。