¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1Âè34Àá¡¡¼¯Åç0¡¼0¿À¸Í¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¿À¸Í¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¼¯Åç¤¬ÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¡Ê26¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿À¸Í¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤®¡¢11ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£5°Ì¡¦¹Åç¤ÏFCÅìµþ¤Ë0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¯Åç¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ï³ä¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤ÎGKÁáÀî¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¡ÈÈ¾Êâ¡ÉÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤¿À¸Í¤ÎÀª¤¤¤Ë½øÈ×¤«¤é¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ËÉÀï°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂçÇ÷¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂåÉ½µ¢¤ê¤ÎÁáÀî¤¬º¸Â¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¡£DF¿Ø¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤·¤Î¤°¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£²ù¤·¤¤°ú¤Ê¬¤±¤À¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£¤³¤½8Ç¯Á°¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤¹¡£»Ä¤ê5»î¹ç¤ò¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ë¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤¢¤ë¾õ¶·¤Ï17Ç¯¤ÈÆ±¤¸¡£¤À¤¬ºÇ½ªÈ×¤ËÂç¼ºÂ®¤·¡¢¸½»Ø´ø´±¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀîºêF¤ËºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£MF»°´È¤¬¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤â¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¼çÎÏ¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¼ÙÇ°¤òÊ§¤¤¡¢Îý½¬¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡18¡¢19Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÇð¡¢µþÅÔ¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤òÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·¤¿¡£¼¡Àï25Æü¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦µþÅÔ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÂÔ¤Ä¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡£