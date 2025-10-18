アメリカのベッセント財務長官は中国の何立峰副首相と来週、マレーシアで会談し、トランプ大統領と習近平国家主席による首脳会談の準備を進める予定だと明らかにしました。

アメリカ ベッセント財務長官

「私のカウンターパートである何立峰副首相と私はきょうの夜8時半か9時ごろから電話で会談する予定です。そして、おそらく来週の土曜日には代表団も交えてマレーシアで直接会談し、首脳会談の準備を進める予定です」

ベッセント財務長官はこのように述べ、アメリカと中国の貿易問題をめぐって現地時間の17日夜に何立峰副首相と電話会談し、その後、来週25日にもマレーシアで直接会談する見通しだと明らかにしました。

会談を通じて、トランプ大統領と習近平国家主席による首脳会談の準備を進めるとしています。

米中の間ではレアアースの輸入規制などの問題をめぐって緊張が高まっていましたが、ベッセント氏は緊張緩和を進める意向を改めて示した格好です。

アメリカのトランプ大統領は今月末に韓国で習近平国家主席と直接、会談するとの見通しを示していますが、貿易問題をめぐる米中の緊張の高まりで会談が実際に開催されるのか、不透明感が出ていました。