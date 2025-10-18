ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」は5日目。準優の注目は11Rだ。

片岡のスリット気配はピカイチ。スローから伸び返すパワーがある。あとはスタートと1Mのターンに集中。捲りも差しもシャットアウトして力強く逃げ切る。

岡崎は捲り差しに照準を定める。艇間を割れるレース足は備わっている。佐藤隆は差し回りが濃厚。岡崎に捲られない程度のスタートは決めておきたい。カドから自在に運ぶ永井も連対は十分可能だ。

＜1＞片岡雅裕 スリット近辺の足がいいと思うし、ターン回りも悪くない。上位級でしょう。スタートは風次第な部分があります。

＜2＞佐藤隆太郎 全体的に中堅上位くらいで操縦性はいい。どのコースからでも戦える仕上がり。

＜3＞岡崎恭裕 変わらず回り足系。ペラは最初に叩いて、そこからは触ってない。何もしません。

＜4＞永井彪也 バランスが取れていい状態。後半の方が体感も良かった。ペラをほとんど叩いていないし本体がいいんだと思う。

＜5＞仲道大輔 伸びがいい。石渡さんと同じくらいは行っていた。5、6枠ですし伸びに寄せると思う。

＜6＞妹尾忠幸 ターン回り中心にソコソコ合わせられている。ただ、スリット近辺は良くならない。