¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡Ä¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Èà¥¹¥Ô¡¼¥Éº§áÅÅ·âÈ¯É½¤«¤é6Ç¯¡Ä½Ð»º·Ð¤¿40ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
µÊÃãÅ¹¤ò·òµ¤¤Ë¼êÅÁ¤¦»Ñ¤¬¡Ä
¡¡2019Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿40ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î21Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÁó°æÍ¥(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Áó°æ¤Ï½÷Í¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹âÌî¤¹¤ß¤ì¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ±¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÊÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡ÖÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤¿¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡¢19Ç¯6·î3Æü¤Ë·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£