コージーコーナー、ロッテ「紗々」30周年記念のケーキ限定フレーバー

銀座コージーコーナーは10月24日から、「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」を発売する。価格は583円（税込）。販売期間は12月4日頃まで。



「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」は、ロッテの「紗々」と、銀座コージーコーナーのミルクレープがコラボした人気商品「紗々ミルクレープ」から、「紗々」発売30周年を記念したケーキ限定フレーバーとして登場するもの。



記念イヤーの取り組みとして両社でケーキオリジナルのフレーバーを検討し、これまで発売してきた「紗々」の中でも人気の高かった“抹茶味”に、ケーキらしさをプラスした“抹茶ティラミス味”が誕生した。



紗々の食感をイメージしたチョコのパリパリ食感はそのままに、抹茶とマスカルポーネクリーム、そしてココアクレープとクリームの層が織りなす、抹茶のふくよかな味わいを楽しめるミルクレープとなっている。